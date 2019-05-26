Yeşilçam oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.
Yeşilçam oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.
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