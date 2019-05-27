Tarihi Çarlık Rusyası dönemine dayanan Kars Cezaevi yıkılıyor: 'Stalin'in kayınpederi de burada kalmış'

Çarlık Rusyası döneminde de kullanılan tarihi Kars Cezaevi‘nin yıkılacağı öğrenildi. Turizmci Mehmet Doğan, Stalin’in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev’in de bir dönem burada kaldığını iddia ederek binanın müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra da 1918'den itibaren kullanılmaya devam eden tarihi Kars Cezaevi'nin yıkımına karar verildi. Turizmciler, tarihi binanın müze olarak kullanılması gerektiğini söyledi.
Kars’ta turistik bir otelin müdürlüğünü yapan turizmci Mehmet Duman, “Bildiğiniz gibi artık turizm çeşitliliği o kadar ilerledi ki, insanların yüksek talepleri, geçmişe olan saygınlıkları, kültür ve turizmde birazda farklılıklar kattı. Baktığınızda eski tarihi özelliğe sahip cezaevlerini çeşitli müze olarak kullanılabiliyor. Bunların bir örneği Ulucanlar Cezaevi. Çok yaygın bir şekilde şu an müze olarak kullanılıyor. Ve orada mahkum olarak kalan kişilerin, şu an Türkiye’de gündemde olan veya geçmişte önemli işler başarmış olan insanlar. Bunlar milletvekili olabilir, yazarlar olabilir. Oyuncular olabilir, bu tür kişiliklerin hem geçmişiyle alakalı, kaldığı dönemlerde hangi tarihlerde cezaevinde kaldığına dair bilgiler verecek şekilde, kıyafeteriyle beraber, eğer kitapları varsa, yazmış olduğu kitaplarla beraber bunları güncelleyerek müze haline getirilmiş Ulucanlar Cezaevi” dedi.
'STALİN'İN KAYINPEDERİ YATMIŞ'
Duman şunları söyledi:
“Kars Cezaevi de boşaltılmasından dolayı, yerinin değişmesinden dolayı... Bildiğiniz gibi Kars Cezaevi’nin tarihi Çarlık Rus Dönemine dayanıyor. Yani kurulması Çarlık Rusyası dönemine dayanıyor. O dönem ki suçlu bulunan, mahkum bulunan Çarlık Ruslara karşı olan kişilerin kalmış olduğu bir noktada, hatta şöyle bir örnekte vermek gerekirse Stalin’in kayınpederi de Kars Cezaevi’nde kalmış.
Geçmiş tarihi, tarihçilerimiz de araştırırlarsa burada önemli olan şahsiyetleri bir araya getirecek şekilde Kars Cezaevi’ni de bir müze haline getirebiliriz. Veya tarihi yapısından dolayı, geçmişinden dolayı bunu daha farklı kullanabiliriz. Bir kent müzesi haline getirebiliriz. Kars’ın şuan ihtiyacı olan Etnografi Müzesi haline getirebiliriz. Bizim özellikle üzerinde durmamızın temel sebebi Kars Cezaevi’nin tarihi, kültürel miras özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda buranın korunup gelecek nesillere de aktarılması, aynı zamanda sürdürülebilir kültür turizme Kars’ta bir katkı sağlamış oluruz."
Öte yandan boşaltıldıktan sonra kapı pencereleri kırılan, duvarları tahrip olan ve içler acısı durumda bulunan Tarihi Kars Cezaevi kaderine terk edilmiş vaziyette bulunuyor. Tarihi cezaevinin bulunduğu içler acısı durumdan kurtarılmasını isteyen turizmciler, yetkililerin cezaevine önlem almasını istedi.
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