Şehirlerdeki kitapçı oranları belli oldu

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, bazı şehirlerdeki kitapçı sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi.
İkinci sırada ise 33.9 oranla Melbourne yer alırken, üçüncü sıraya Buenos Aires’ın 22.6 oranla yerleştiği saptandı. B
una karşın 100 bin kişideki nüfusa oranla bulunan kitapçı sayısı en az 0.3 oranla Lagos’a da görülürken, İstanbul’un onun sadece bir ön basamağında olması dikkat çekti.
PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kitapçılarla alakalı basında 2 bin 177 haber yer alırken, sadece kitaplarla alakalı 212 bin 199 haberin konuşulduğu görüldü.
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