Şarkıcı Iggy Azalea çıplak fotoğraflarının sızmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattı

Karelerin izni dışında yayılmasının ardından kendisi hakkında yapılan birçok yorumu okuduğunu belirten 28 yaşındaki Iggy Azalea, "İnsanların, vücudum üzerinden kurdukları hayalleri ve düşüncelerini paylaşmaları beni oldukça rahatsız etti ve midemi bulandırdı. Ünlü bir dergiye poz verirken bunların olacağını düşünmüyorsunuz. Bunu yaşadığım için çok üzgünüm. Ailemin ve sevdiklerimin önünde küçük düşürüldüm" dedi.

Iggy Azalea releases statement following the deactivation of her social media accounts after GQ photoshoot topless outtakes leaked.



She states that a lot of women have done this topless shoot but it never gets released and she will keep her accounts deactivated for now. pic.twitter.com/NfEmjw7TJ0 — Pop Alarms 🚨 (@Pop_Alarms) 27 Mayıs 2019

​FOTOĞRAFÇI: ÇOK ÖFKELİYİM

Dergi olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken, fotoğraf çekimini gerçekleştiren Nino Munoz yasal sürecin başladığını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Munoz, “Iggy Azalea ile yaptığımız çekim sonucunda ortaya çıkan fotoğraflar benden çalındı ve iznim olmadan paylaşıldı. Çok öfkeliyim ve adalet yerini bulana kadar rahat etmeyeceğim” dedi.

Azalea’nın çıplak fotoğrafları derginin söz konusu sayısında kullanılmamıştı ve gün yüzüne çıkarılmamıştı. Ancak kareler geçen hafta internette yayılmaya başladı.