Xiaomi, ‘amiral gemisi katilini’ tanıttı

Çin akıllı telefon üreticisi Xiaomi, nispeten düşük maliyeti nedeniyle gazeteciler tarafından ‘amiral gemisi katili’ olarak adlandırılan Redmi K20 Pro modelini tanıttı.

Daha önce Galaxy S10, OnePlus 7 Pro ve LG G8 ThinQ modellerinde kullanılan Qualcomm yapımı Snapdragon 855 güçlü işlemci ile donatılan yeni model, 6 GB / 8 GB RAM + 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçeneklerini sunuyor. 27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen K20 Pro, 80 dakikalık hızlı şark özelliğine sahip.

© AP Photo / Charles Rex Arbogast Yeni iPhone modellerinin özellikleri açıklandı

6,4 inç AMOLED ekrana sahip model, Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel + 13 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel telefoto kurulumuyla geliyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan K20 Pro, saniyede 960 kare yavaş çekim video imkânı sunuyor.

Çin’de 1 Haziran’da satışa sunulacak yeni model, 361 dolardan başlayan fiyattan satılacak, en pahalı versiyonu 434 dolar olacak. Bu modelin dış pazarlarda satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz bilinmiyor.