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08:51 29 Mayıs 2019
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    Hukukçu aile, macunla şifa dağıttığını söyleyen kişiye 750 bin TL kaptırdı

    © Flickr /
    Yaşam
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    Kendisini peygamber torunu olarak tanıtan Uğur Akyol, hamile kalamayan kadınlara bir macunla şifa olduğunu iddia etti. Akyol’un ağına düşen emekli danıştay hakimiyle avukat kızları, şüpheliye 750 bin TL kaptırdı.

    İstanbul’da emekli Danıştay hakimi Saadettin Yaman, 2016’da bir arkadaşı aracılığıyla mucizevi güçleri olduğu iddia edilen Uğur Akyol ile tanıştı. Hakim Saadettin Yaman, hamile kalamayan kadınlara bir macunla derman olduğunu iddia eden Uğur Akyol’a inandı.

    Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama
    © AA / Arşiv
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    Yaman’ın iddiasına göre Akyol kendisine bu macunun kerameti olduğunu inandırdı ve çeşitli aralıklarla Akyol’a 550 bin TL para yolladı. Hakim Saadettin Yaman’ın Akyol ile tanıştırdığı arkadaşı Hakkı İ. de şüpheliye 200 bin TL yolladı. 

    'EŞİM İNTİHARA KALKIŞTI'

    Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Yaman dilekçesinde, “Akyol, bir gün bana gökyüzünde izlediğim ayın üzerime doğru geldiğini, ayın üzerinde değer verdiğimiz manevi şahsiyetlerin siluetlerini gösterdi. Eşim bu olaydan sonra Akyol’un etkisinde kaldı ve keramet sandığı halüsinasyonlar görüp intihara kalkıştı. Benden aldığı paralarla sözde cinlerle savaşıyordu” dedi.

    'BİZİ TEHDİT ETTİ'

    Yaman’ın avukat olan iki kızı Demet ile Seda Yaman da kendisini peygamber torunu olarak tanıtan Uğur Akyol’dan şikayetçi oldu. Avukat Demet Yaman, kendisiyle evlenmezse ailesi hakkında hiç iyi şeyler olmayacağını ve nişanlısı Tolga E.’ye de zarar vermekle tehdit ettiğini belirtti. Yaman, “Hayatımda başka erkek varsa ‘Ben onun erkekliğine zarar vereceğim’ diyerek korkuttu” dedi. Diğer avukat kız kardeşi Seda Yaman da, “Benimle evlenmesi gerektiğini söyledi. Bana dokunmaya çalıştı” dedi.

    Uğur Akyol ise suçlamaları reddetti. Büyüklerinden bugünlere kadar gelen geleneksel yöntemlerle macunu üretip satışını yaptığını belirterek iddiaları yalanladı. 

    Etiketler:
    para, Kuvvet macunu, Aile, Hukuk, Peygamber
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