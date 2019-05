Moby, Trump'a seks oyunu yapmış

© REUTERS / Alexander Drago Eski kampanya çalışanından Trump'a taciz davası: Beni zorla öptü

2000'lerin başında New York'un Park Avenue semtinde verilen bir partide o dönemin emlak kralı ve reality şovu yıldızı Trump'la karşılaşmasını 'Then It Fell Apart' isimli anı kitabında anlatmış olan Moby, 'Here's The Thing with Alec Baldwin' isimli podcast programında anılarında bu karşılaşmaya neden yer verdiği hakkında konuştu.

GERÇEK Mİ, HAYAL Mİ?

Partide arkadaşlarının kendisine 'kamış teması' diye bir oyundan söz ettiğini, oyunun sarkık penisi pantolondan çıkartıp başkalarına çarptırmak, sürttürmekten ibaret olduğunu, en fazla kişiye sürttürenin oyunu kazandığını aktaran ünlü şarkıcı, o sırada çok sarhoş olduğunu ve penisini çıkarıp Trump'a sürttüğünü söyledi.

"Trump bilmiyordu, etraf karanlıktı, o farkında değildi" diyen Moby, anı kitabında ise böyle bir şey hatırladığını ama o sırada çok sarhoş olduğu ve uyuşturucu madde de aldığı için gerçekten olup olmadığından yüzde 100 emin olamadığını dile getirmişti.

'TRUMP ŞÜKRETSİN'

Podcast programında kitabın yayımcısının kadınların erkeklerin cinsel taciz ve saldırılarını ifşa kampanyası yürüttüğü '#BeniDe' (#MeToo) atmosferinde bu anıyı kitaba eklemenin doğru olup olmayacağını sorguladığını belirten Moby, şöyle devam etti:

"Şu havada yanıt verdim: Bak, sayemde Donald Trump 'beni de yalan yere tacizle suçladılar' diyebilecek."

Kadınların başını çektiği #MeToo hareketine karşı #MeTooed hareketi de var. "Beni de tacizcilikle suçladılar" diyen erkekler, 'güç ya da intikam peşindeki kadınların kendilerine yalan yere taciz iftirası attığını' savunuyor.

© AA / Atılgan Özdil ABD'de on binlerce kadın, Trump hükümetini protesto etti

'ÇOCUKKEN CİNSEL TACİZE UĞRADIM'

Podcast programında 3 yaşında bir çocukken cinsel tacize uğramasından 'kısa ve travmatikti' diye söz eden Moby, şunları söyledi:

"Ölmüş annemi arkasından suçlamak istemem ama o zaman 23 yaşındaydı ve arkadaşlarıyla takılmak istiyordu ve beni de çok ucuz bir kreşe vermişti, orada cinsel tacize uğradım." 1998'de annesinin ölümünün ardından babasının gerçek ölüm nedeninin intihar olduğunu öğrendiğini de belirtti.

'CİDDİ İLİŞKİ BANA NASİP DEĞİL' © Instagram Şarkıcı Moby, bir zamanlar sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı

1999 tarihli 'Play' albümü ve 'Why Does My Heart Feel So Bad’ şarkısıyla dünya çapında tanınan müzisyen, asla kimseyle ciddi bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Bunu dert edinip edinmediği sorusuna "Eskiden ederdim, artık bu durumla barıştım... Mutluluğun anahtarının mükemmel kişiyi bulmakta, onunla bir hayat kurmakta yattığını düşünürdüm. Ama bir noktada anladım ki, benim kaderimde bu yok. Artık böyle bir özlemim de kalmadı" yanıtını verdi.

Moby, anı kitabında ödüllü aktris Natalie Portman ile kısa süre çıktığını iddia etmiş, bunu reddeden ve şarkıcının sadece kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Portman'dan daha sonra özür dilemişti.