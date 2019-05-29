Rusya’da en aranılan meslekler neler?

Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bir anket, Rusya’da en aranılan mesleklerin satıcılık-kasiyerlik ve aşçılık olduğunu ortaya koydu.

Rusya Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü (VNİİ) tarafından yürütülen ve Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı anket, ülkede en aranılan mesleklerin satıcılık-kasiyerlik ve aşçılık olduğunu gözler önüne serdi. 26 bin 900 kuruluşun katıldığı ankette üçüncü sırada pedagogluk, dördüncü sırada ise sosyal hizmetler uzmanlığı yer aldı.

Satın alma uzmanlığı, çocuk ve yetişkinler için ek eğitim pedagogluğu, hemşirelik, sekreterlik ve muhasebecilik de en çok aranılan meslekler arasında ilk 10’daydı.