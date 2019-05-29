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17:01 29 Mayıs 2019
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    Konya'da 'drift' yaparken bir kişiyi ezen sürücü serbest bırakıldı: Ehliyeti ve sürücü belgesi yok

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    Yaşam
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    Konya'da 19 yaşındaki Habip Harun M., drift yaptığı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirince kaldırımda bulunan 32 yaşındaki Selçuk Baldan'a çarptı. Ağır yaralanan Baldan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    Lüks otomobilli düğün konvoyu yol kapatıp drift yaptı
    © Fotoğraf : DHA
    Karda 'drift' yapan sürücüye para cezası
    Gözaltına alınan ve ehliyetinin olmadığı belirlenen Habip Harun M. ise sorgusunun ardından para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

    Kaza, pazar günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı Fetih Caddesi ve Küçük Kumköprü Caddesi kavşağında meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Habip Harun M. drift yapmaya başladığı 18 KV 279 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobil ile bagaja poşet koymaya çalışan Selçuk Baldan'a çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Habip Harun M.'nin aracının altında kalan Baldan bir süre sürüklenip ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Baldan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Baldan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

    EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
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    Kaza sonrası gözaltına alınan Habip Harun M.'nin sürücü belgesi sahibi olmadığı belirlendi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Habip Harun M.'ye 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından para cezası kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Habip Harun M.'nin kontrolünden çıkan otomobilin, Selçuk Baldan ile aracına çarptığı, Baldan'ın otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı.

    Etiketler:
    Tahliye, gözaltı, Trafik kazası, Drift, Konya
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