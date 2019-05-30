YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Mart'ta sona erdi. YKS'nin 1. oturumu 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM şu açıklamayı yaptı:

"15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir."