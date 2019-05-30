1.5 saatte 4 ayrı evde 5 akrabasını öldürdü: İfadesinde 'ABD ajanıyım' dedi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 1.5 saatte 4 ayrı evde 5 akrabasını, namlusunun ucunu kısalttığı ve domuz kurşunu kullandığı tek kırma tabir edilen tüfekle öldüren 31 yaşındaki Atılgan Kümür'ün yargılanmasına devam edildi. Davada ölenlerin yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kümür, ABD ajanı olduğunu iddia etti.

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde, 12 Haziran 2017'de, saat 06.00 sıralarında eskiden köy statüsündeki Bulduk Mahallesi'nde, hayvancılık yapan annesi Hatice Kümür ile birlikte yaşayan Atılgan Kümür, evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki 4 ayrı eve giderek, husumetli olduğu akrabaları 80 yaşındaki Bekir Kıran, 80 yaşındaki Mustafa Tokat, 79 yaşındaki Meryem Tokat, 51 yaşındaki oğlu Hamit Tokat ve 64 yaşındaki Mehmet Tokat'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

5 CİNAYETİN ARDINDAN KAHVALTI

Kümür, Mehmet Tokat'ı öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'ı telefonla arayıp, kapıyı açmamasını söyledi. Harun Tokat kapıyı açmayınca Kümür, eve ateş açtı. Ardından evine gidip, kahvaltı yaptı. Katliamına devam etmek için mermi alıp, evden çıkan Kümür, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

'BU DELİ BUNA KIZ VERMEYİN' DEDİLER

1'i kız 2 kardeşi İsveç'te olan ve bir dönem kendisi de İsveç'te yaşayan Atılgan Kümür, ilk ifadesinde, ''Babam öldükten sonra akrabalarımla aram açıldı. Beni hep hor gördüler, dışladılar. Bizi akraba gibi görmüyorlardı. Bekardım ve evlenmek istiyordum. Görücü usulüyle birkaç kez kız istemeye gittik. Akrabalarım, 'Bu deli, buna kız vermeyin' diye evlenmeme engel oldular'' dedi.

'AKIL OYUNU' KİTABINDAN ETKİLENMİŞ

Kitap okumayı çok sevdiğini ve 'Akıl oyunu' adlı kitaptan etkilendiğini belirten Kümür, ''Evimde genelde bilim kurgu ve cinayet romanları okuyorum. Özellikle Akıl Oyunu kitabından etkilendim'' dedi. Evinin bahçesinde spor yapmak için kendi imkanlarıyla yaptığı aletler bulunan Kümür'ün, koyunlarını otlatırken namlusunu kısalttığı tek kırma tüfekle şişelere atış yaparak, atış talimi yaptığı ortaya çıktı.

Kömür'ün aynı zamanda ifadesinde ABD ajanı olduğunu iddia ettiği öğrenildi.