Rusya, 2018’de turistlerin en çok ziyaret ettiği ilk 20 ülke arasında

2018’de turistlerin en çok ziyaret ettiği ülke yine Fransa oldu. Fransa’yı İspanya ve ABD takip ederken Türkiye 6, Rusya ise 16'ıncı basamakta yer aldı.

© Sputnik / Maksim Blinov Rusya’yı ziyaret eden turistler arasında Türkler ilk 10’da

Dünya Turizm Örgütü (WTO), 2018’in en popüler ülkelerinin listesini yayımladı. Önceki yıllarda olduğu gibi 2018’de delistesinin başında Fransa gösterildi.

Bu ülkeyi 93.2 milyon yabancı turist ziyaret etti. İspanya, 82.8 milyon turistle ikinci olurken, 82.2 milyon turistin ziyaret ettiği ABD üçüncü oldu.

İlk beşte ayrıca 62.9 milyon turistle Çin ve 62.1 milyon turistle İtalya yer aldı.

Türkiye iki basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 21.7 oranında artarak 45.8 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye’yi sırasıyla Meksika (41.4 milyon), Almanya (38.9 milyon), Tayland (38.3 milyon) ve İngiltere (35.1 milyon) takip etti.

Toplam turist sayısının 2018’de 1.4 milyar olarak gerçekleşirken bunun önceki döneme göre yüzde 5.6 daha fazla olduğu bildirildi.