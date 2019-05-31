Rusya, 2018’de turistlerin en çok ziyaret ettiği ilk 20 ülke arasında

Bu ülkeyi 93.2 milyon yabancı turist ziyaret etti. İspanya, 82.8 milyon turistle ikinci olurken, 82.2 milyon turistin ziyaret ettiği ABD üçüncü oldu.
İlk beşte ayrıca 62.9 milyon turistle Çin ve 62.1 milyon turistle İtalya yer aldı.
Türkiye iki basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 21.7 oranında artarak 45.8 milyon olarak gerçekleşti.
Türkiye’yi sırasıyla Meksika (41.4 milyon), Almanya (38.9 milyon), Tayland (38.3 milyon) ve İngiltere (35.1 milyon) takip etti.
Toplam turist sayısının 2018’de 1.4 milyar olarak gerçekleşirken bunun önceki döneme göre yüzde 5.6 daha fazla olduğu bildirildi.
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