Call of Duty'nin yeni fragmanı yayında: Karakterler Beyaz Miğferler ile YPG'den ilham alınarak hazırlanmış

Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı olan 'Call of Duty' isimli bilgisayar oyununun yeni versiyonunda yer alan karakterlerin ABD destekli örgütler olan Beyaz Miğferler ile YPG'lilerden ilham alınarak hazırlandığı öğrenildi. Oyunda ayrıca 'Rusya'ya karşı savaş' teması dikkat çekiyor.

ABD destekli oyun geliştirici Infinity Ward tarafından hazırlanan 'Call of Duty' adlı bilgisayar oyununun yeni versiyonunda ABD destekli örgütler olan Beyaz Miğferler ile YPG'den ilham alınan karakterler dikkat çekiyor.

Oyunun fragmanı bugün yayınlanırken, senaryoya göre ise oyunun ortadoğuda bulunduğu varsayılan bir kurgu ülke olan 'Urzikstan'da geçeceği öğrenildi.

Oyunun yapımcısı Taylor Kurasaki ise, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada oyunun Suriye'de faaliyet yürüten ABD destekli YPG'den ilham alındığını söyledi.

'İSİMSİZ KAHRAMANLARA KARŞI ADALETSİZLİK OLURDU'

Kurasaki, "Savaşın bu görünmeyen yüzü gerçek ve bunu yok saymak berbat bir ihmalde bulunmak gibi hissettirirdi. Bunları yok saymak, bu savaşların isimsiz kahramanlarına karşı adaletsizlik olurdu" ifadelerini kullandı.

Ancak, Kurasaki'nin bahsettiği 'isimsiz kahramanlar' arasında, Suriye'de Esad yönetimini suçlamak amacıyla çok sayıda kurgu içerik ürettiği defalarca kanıtlanmış olan Beyaz Miğferler örgütü de bulunuyor.

'RUSYA'YA KARŞI SAVAŞ' SENARYOSU

Beyaz Miğferler örgütü, yayınlanan fragmanda iki yerde yer alıyor. Bunlardan birincisinde, Beyaz Miğferler örgütü Rus Su-25 uçağının geçtiği görülen ve 'Rusya saldırısına uğradığı' varsayılan bir şehirde 'yardım faaliyeti yürütüyor. İkincisinde ise, Beyaz Miğferler üyelerinin sedyede bir yaralıyı taşıdıkları görülüyor.

YouTube Call of Duty - Beyaz Miğferler

Infinity Ward'ın Los Angeles merkezindeki oyunun önizlemesine katılan Ars Technica'dan Sam Machkovech de, tasarımcıların oyunda Beyaz Miğferler ile ilgili 2017 yılında çekilen 'Last Men In Aleppo'dan yararlandıklarını söyledi.

'BAZI ESKİ YOLDAŞLAR'

Fragmanın sonunda ise, iki kişi arasında geçen bir diyalogda taraflardan birinin "Takımın hangisi?" diye sorduğu, diğer tarafın ise "Bazı eski yoldaşlar" ifadeleriyle yanıtladığı görüyor.