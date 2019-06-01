İngiltere, sunucunun açık elbisesini konuşuyor: Çocuklar izliyor, ayıp!

Televizyonu sunucusu, yetenek yarışı Britain’s Got Talent’in yarı final programına derin dekolte ve açık omuzları olan ve çiçeklerle süslü elbiseyle çıktı. Sosyal medya takipçiler, Amanda Holden’in bu seçiminin, çocukların da izlediği programa uygun olmadığı görüşünde.

'HayleyDarby72' rumuzlu kullanıcı, “Uygunsuz bir elbise daha. Aile şovu için aşırı samimi” diye yazdı.

Another inappropriate dress. Too revealing for a family show. — Hayley (@HayleyDarby72) May 30, 2019

'Wolf_1969', “Dekoltenizi kapatsaydınız daha iyi olurdu. Böyle ucuz görünüyorsunuz. Bu, genç izleyicilerde yanlış algılar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Amazing show of talent tonight. As beautiful as you are Amanda Holden, you should cover up your cleavage, reminder its a family show and makes you look cheep. It gives the younger viewers the wrong Impression. — Kawasaki man sx (@Wolf_1969) May 30, 2019

'YAŞLANMAKTAN KORKUYOR'

Amanda Holden’in, 40’ında halen cazip olduğunu kanıtlamaya çalıştığını belirten 'dazzas1234', “Birçok insan gibi o da yaşlanmaktan korkuyor” diye ekledi.

She is trying to prove that in her 40’s she is still hot. Like most she is scared of getting old — Darren (@dazzas1234) May 30, 2019

Sade elbisenin sunucuya daha çok yakıştığını yazan 'BrianD06712134', “Bu kadar çıplak olmak zorunda değilsiniz” dedi.