İtalya'da kruvaziyer, tekneye çarptı: 5 yaralı

İtalya basınında yer alan haberlerde, Venedik'te Giudecca kanalında kontrolü kaybeden MSC Opera adlı büyük bir kruvaziyerin, turist teknesi ve iskeleye çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin iskele ve tekneye çarpmasıyla turistlerin panik içinde kaçtığı görülüyor.
Cruise ship plows into tourist boat on the busy Giudecca Canal in Venice https://t.co/d2N0cGFK9ppic.twitter.com/O66ELE3kAR— RT (@RT_com) June 2, 2019
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