Singapur'da 13 yaşındaki çocuğun bomba şakası yüzünden iki savaş uçağı havalandı

Singapur'da, yapılan bomba ihbarı üzerine 144 yolcu taşıyan bir uçağa eşlik etmesi için iki adet F-15 savaş uçağı kaldırıldı. Ancak ihbarın 13 yaşındaki bir çocuğun şakası olduğu anlaşıldı.

Singapur Hava Kuvvetleri, 13 yaşındaki bir çocuğun şakası olduğu belirtilen sahte bomba ihbarı nedeniyle, Filipinler'in Cebu kentinden ülkeye gelen bir yolcu uçağına eşlik etmeleri için iki savaş uçağı havalandırdı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Scoot Havayolları'na ait uçakta 144 yolcu bulunuyordu. Şirketten yapılan açıklamada, 144 yolcu ve altı mürettebatın Changi Havaalanı'na güvenli bir şekilde ulaştıkları kaydedildi.

BAKAN: AKSİ KANITLANANA DEK HER ŞEYİ CİDDİYE ALIRIZ

Singapur medyası, bomba şakası yapan 13 yaşındaki çocuğun, soruşturmada polisle işbirliği yaptığını aktardı.

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen ise olayın ardından, ülkesinin "aksi kanıtlanana dek bütün tehditleri ciddiye aldığını" söyledi.

Ng, "Ülkeye gelen Scoot uçağına eskort etmesi için iki savaş uçağı havalandırıldı ama yanlış alarm çıktı. Ancak Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri daima tetikte olacak" ifadelerini kullandı.