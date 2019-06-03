Singapur'da 13 yaşındaki çocuğun bomba şakası yüzünden iki savaş uçağı havalandı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Scoot Havayolları'na ait uçakta 144 yolcu bulunuyordu. Şirketten yapılan açıklamada, 144 yolcu ve altı mürettebatın Changi Havaalanı'na güvenli bir şekilde ulaştıkları kaydedildi.
BAKAN: AKSİ KANITLANANA DEK HER ŞEYİ CİDDİYE ALIRIZ
Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen ise olayın ardından, ülkesinin "aksi kanıtlanana dek bütün tehditleri ciddiye aldığını" söyledi.
Ng, "Ülkeye gelen Scoot uçağına eskort etmesi için iki savaş uçağı havalandırıldı ama yanlış alarm çıktı. Ancak Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri daima tetikte olacak" ifadelerini kullandı.
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