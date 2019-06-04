Adana'daki 'küfürlü konuşma' cinayetine 3 tutuklama

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki cinayetle ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2 Haziran'da, Yunus A., oğlu Yusuf A. ile birlikte evlerine giderken yol kenarında küfürlü konuşan kişilere uyarıda bulunmuş, çıkan kavgada yaralanan baba ve oğlu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Başından yaralanan baba Yunus A. kurtarılamamıştı.
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