Adana'daki 'küfürlü konuşma' cinayetine 3 tutuklama

Adana'da 'Küfürlü konuşmayın' uyarısı yaptığı yol kenarındaki kişilerce babanın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki cinayetle ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların Uçak Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit eden polisler, eve yaptıkları baskında şüpheliler Serhathan Ç, Bilal Ö. ve Rıdvan Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2 Haziran'da, Yunus A., oğlu Yusuf A. ile birlikte evlerine giderken yol kenarında küfürlü konuşan kişilere uyarıda bulunmuş, çıkan kavgada yaralanan baba ve oğlu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Başından yaralanan baba Yunus A. kurtarılamamıştı.