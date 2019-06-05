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09:04 05 Haziran 2019
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    İstanbul trafik

    İstanbul trafik sıkışıklığı endeksinde altıncı sırada

    © AA / Erhan Elaldı
    Yaşam
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    Dünya genelinde yapılan bir araştırma, en fazla trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul'un altıncı sırada olduğunu ortaya koydu. Listenin ilk sırasında kent ise değişmedi: Mumbai.

    Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre, dünyanın trafik sıkışıklığı açısından en kötü durumdaki altıncı kenti İstanbul.

    İstanbul trafik
    © AA / Erhan Elaldı
    'Dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan şehirler' listesinde Moskova birinci, İstanbul ikinci sırada
    Navigasyon teknolojisi şirketi TomTom tarafından 56 ülkedeki 403 kentte yapılan araştırmada, İstanbul'daki trafik sıkışıklığı düzeyi 2018 yılında yüzde 53 olarak kaydedildi. İstanbul, 8 yıldır açıklanan TomTom Trafik Endeksi'nde 2017 senesinde yüzde 59'luk seviyeyle beşinci sıradaydı.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre araştırmada, İstanbul'da 2018'de trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimi cuma akşamları saat 18 ile 19 arası olarak tespit edildi.

    İstanbul'da sabahları trafiğin en sıkışık olduğu bir saatlik dilimde ortalama yüzde 81'lik yoğunluk düzeyi belirlendi. Bu oran, trafik sıkışıklığının olmadığı saatlerde 30 dakikada gidilecek bir yolun 54 dakika sürdüğüne işaret etti. Trafiğin akşamları en sıkışık olduğu saat dilimindeki yoğunluk ise ortalama yüzde 112 olarak kaydedildi. Bu da 30 dakikalık yolun 64 dakika sürmesi anlamına geldi.

    Araştırma, trafik sıkışıklığının zirve yaptığı saatlerden kaçınılarak zamandan en fazla tasarruf edilebilecek kentin ise İstanbul olduğunu ortaya koydu. İstanbul'da 2018'de trafik yoğunluğunun en düşük olduğu gün ortalama yüzde 10 ile 26 Ağustos Pazar çıkarken en yüksek seviye ortalama yüzde 80 ile 18 Aralık Salı olarak aktarıldı.

    Hollanda merkezli şirketin açıkladığı trafik sıkışıklığı yüzdeleri, sürücülerin tüm yıl boyunca direksiyon başında geçirdikleri ekstra süre hesaplanarak belirleniyor.

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    Trafik - İstanbul
    © AA / İslam Yakut
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    2018 endeksinde Türkiye'den İstanbul dışında dokuz kent daha yer aldı. Türkiye'den listeye giren kentlerin tamamında trafik sıkışıklığı bir önceki yıla kıyasla azaldı. En büyük gelişim ise Bursa'da görüldü.

    2017'de 55'nci sırada olan Ankara, 2018 yılında yüzde 31 ile 86'ncı sıraya indi. İzmir yüzde 30 ile 99'uncu sırada yer aldı. Ege kenti 2017'de 67. sıradaydı.

    Antalya yüzde 27 ile 156. olurken Bursa'da 2017'de yüzde 31 olan trafik sıkışıklığı 2018'de yüzde 26'ya düştü. Bu gelişim, Bursa'nın 68. basamaktan 160. sıraya gerilemesini sağladı.

    2018 endeksinde Adana 166, Mersin 200, Gaziantep 214, Konya 287, Kayseri ise 301. sırada.

    MOSKOVA BEŞİNCİ SIRADA

    Kuşbakışı görünümünden Moskova
    © Sputnik / Vladimir Pesnya
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    Endeksin ilk sırasındaki kent 2018'de de değişmedi. Hint kenti Mumbai'nin yüzde 65 ile başı çektiği listede Kolombiya'nın başkenti Bogota yüzde 63 ile ikinci sırada yer aldı.

    Peru'nun başkenti Lima yüzde 58 ile üçüncü, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de aynı yüzdeyle dördüncü oldu.

    Endekste Moskova yüzde 56 ile beşinci sırada yer aldı. Yüzde 53 ile altıncı sıradaki İstanbul'u, aynı yüzdeye sahip Cakarta ve Bangkok izledi.

    Etiketler:
    Peru, Kolombiya, Bangkok, Cakarta, Hindistan, Rusya, Moskova, Hollanda, Trafik, İstanbul, Mumbai
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