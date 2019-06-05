Çocukken tecavüze uğramasının verdiği acıya dayanamayan 17 yaşındaki Noa, ötanazi programına başvurup yaşamına son verdi

UTANCINDAN SAKLAMIŞ
Kaleme aldığı otobiyografisiyle ödül kazanan, verdiği zihinsel-ruhsal mücadeleyle ilgili blog da yazan Noa, uğradığı cinsel istismar ve tecavüzü utancından yıllarca sakladığını belirtmişti.
11 YAŞINDAN İTİBAREN
"Kazanmak ya da kaybetmek" isimli otobiyografide ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını, 14 yaşındayken iki erkek tarafından tecavüze uğradığını yazmıştı.
Pazar günü öldüğü açıklanan genç kız, cumartesi günü Instagram'dan yaptığı paylaşımda en fazla 10 gün içinde ölecek olduğunu duyurmuştu.
Hollandalı 17 yaşındaki Noa Pothoven, uğradığı cinsel taciz ve tecavüzlerin ardından uzmanlar kontrolünde hayatına son verilmesi anlamına gelen ötanaziyi seçti. Pothoven'in kız kardeşi pazar günü kardeşine ötanazi uygulandığını açıkladı. pic.twitter.com/W51GwhJWkC— dokuz8HABER (@dokuz8haber) June 4, 2019
"Ama zaten gerçekten hayatta olmamın üzerinden o kadar uzun zaman geçti ki" vurgusu yapan Noa, "Yıllarca zorlandıktan ve mücadele ettikten sonra artık bitti" demişti.
Bir süredir yemeyi içmeyi bıraktığını belirtirken, takipçilerine "Pek çok görüşme, konuşma ve gözden geçirmenin ardından acılarım dayanılmaz olduğundan böylelikle kurtulacağıma karar verildi. Artık bitti" diye seslenmişti.
2001'DEN BERİ ÖTANAZİ YASAL
Ergen kızın ölümünde devletin ötanazi programının oynadığı rol tam netleşmedi. Noa'nın daha önce doktorların ölümüne yardım etmesini istemiş olmasına rağmen bunun gerçekleşip gerçekleşmediğine dair açıklama yapılmadı.
DOKTOR ONAYI ŞART
Hollanda'da 2017 yılında 6585 yardımlı intihar gerçekleşti, bu kişilerin çoğu tedavi edilemez durumdaki kanser hastalarıydı, ancak 2016 yılına göre yüzde 8 oranında artış anlamına geliyor. Belçika ve Kanada'da da ötanazi yasal.
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