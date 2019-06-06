Mehter Takımı, Moskova'da sanatseverlerle buluşacak

Türkiye'nin simgelerinden biri haline gelen Mehter Takımı, Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova'ya gidecek.

Moskova'nın merkezindeki Krasnaya Presnya parkında, 14-16 Temmuz günlerinde Türkiye Festivali yapılacak.

Türkiye'nin simgelerinden biri olan Mehter Takımı, Türk sanatçılar ve ekipler ile Rus pop müziği temsilcileri festivalin ana sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

© Fotoğraf : Türkiye Festivali Basın Merkezi Mehter Takımı - Türkiye Festivali

3 gün sürecek festivalde Türkiye'nin en önemli yapıları sergilenecek, en cezbedici turistik yerler, efsanevi gelenekler, meslekler ve sanatlar tanıtılacak.

Misafirler, Türk mutfağından eşsiz lezzetlerin tadını çıkarma, Türk çayı ve kahvesi içme fırsatını elde edecek.

Festivalin misafirlerine İstanbul, Antalya, Alanya, Kemer, Kapadokya, Isparta, Burdur ve Belek gibi Türkiye’nin turistik yerleri gezdirilecek. Burada isteyen herkes Türkiye tatiliyle ilgili ayrıntılı bilgi alabilecek ve cazip fiyattan otel rezervasyonu yapabilecek.

Konuklarına muhteşem ve zengin bir hafta sonu geçirecek Festival, Moskova dışına çıkmadan Türkiye’yi ziyaret etme fırsatını verecek.