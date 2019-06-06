Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama ve 'Hak ettin' diyenlere yanıt

Cyrus, "Ne isterse giyebilir. Bakire olabilir. Beş farklı kişiyle yatıyor olabilir. Kocasıyla olabilir. Kız arkadaşıyla olabilir. Çıplak olabilir. İzni olmadan kimse ELLEYEMEZ" dedi.
She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.— Ashley O (@MileyCyrus) June 4, 2019
She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.
She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1
Cyrus'un bu paylaşımı, şarkıcının şarkı sözlerindeki ifadeleri ve konserlerinde tercih ettiği kostümleri nedeniyle 'bu tür bir ilgiyi hak ettiği' yönündeki sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi.
Olay yaşandığı sırada Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth korumaların eşliğinde araçlarına doğru ilerliyordu.
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