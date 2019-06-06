Shakira vergi kaçırma suçlamasından ifade verdi

Barselona'daki Esplugues de Llobregat Mahkemesi'ne gelen Shakira mahkemede yaklaşık 1.5 saat kaldı.
Kolombiyalı şarkıcının, mahkemeye giriş ve çıkışta basının görüntü almasını engellemek için mahkemeye doğrudan girişi olan özel bir otoparktan avukatı aracılığıyla yer kiralaması dikkati çekti.
Shakira'nın da bu yöndeki talebinin reddedildiği ancak Kolombiyalı şarkıcının avukatı aracılığıyla özel bir park yeri kiralayarak mahkeme kapısında kendisini bekleyen basın mensuplarını atlattığı belirtildi.
Savcılık tarafından sunulan iddianamede Shakira, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında 6 farklı mali suç işleyerek toplamda 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.
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