Araştırma: Aile içi şiddete maruz kalan kadınların ciddi akıl hastalıklarına yakalanma riski artıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, aile içi şiddete maruz kalan kadınların ciddi akıl hastalıklarına yakalanma riskinin 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Birmingham Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma aile içi şiddete maruz kalan ve yaşadıklarını doktorlarına anlatan 18 bin 547 kadınla gerçekleştirildi.

BBC Türkçe tarafından aktarılan habere göre, bu kadınlar yıllarca izlendi ve verileri aile içi şiddete maruz kalmayan benzer yaşlarda 74 bin kadınla karşılaştırıldı.

Araştırmanın sonuçları British Journal of Psychiaty dergisinde yayımlandı.

DEPRESYON, ŞİZOFRENİ 3 KAT ARTIYOR

1995-2017 dönemini inceleyen araştırmada doktoruna aile içi şiddet şikâyetiyle gittiğinde kadınların neredeyse yarısının halihazırda ruhsal sorunlar yaşadığı aktarıldı.

Çalışma, aile içi şiddete maruz kalan kadınların kaygı bozuklukları yaşama risklerinin iki katına; depresyon, şizofreni ve bipolar bozukluklara yakalanma risklerinin ise üç katına çıktığını gösterdi.

Birmingham Üniversitesi'nden, araştırma raporunu yazan heyetin başındaki Dr. Joht Singh Chandan, "Aile içi şiddetin ne kadar yaygın olduğunu düşünürsek bu ikisinin (akıl sağlığı) birbirine bağlı olduğunu anlamamız ve bundan etkilenen kadınların hayatlarını iyileştirmeye çalışmamız önemli" dedi.

4 KADINDAN BİRİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR, ÇOK AZI DOKTORUNA SÖYLÜYOR

İngiltere'de resmi suç verilerine göre her dört kadından biri aile içi şiddete maruz kalıyor. Ancak doktor kayıtlarına dayanan son araştırma, kadınların sadece yüzde 0,5'inin bunu aile doktoruna açıkladığını gösteriyor.

Uzmanlar polisin sağlık çalışanlarına bu tür vakaları bildirmesinin faydalı olacağını düşünüyor.