Hindistanlı ünlü oyuncu, 'sari'sinin altına bluz giymediği için eleştirilerin hedefi oldu

Chopra, fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu bu fotoğrafta geleneksel Hint kıyafeti olan sari ile poz veriyor. Hindistan'da sari genellikle bluz ile birlikte giyilen bir kıyafet olarak kullanılıyor ancak tasarımcılar Chopra’dan sırtını açık bırakmasını istedi.

Fashion is such an important part of global culture, often arising from centuries of tradition, and doesn’t go out of style when the seasons change. The ‘Saree’ is one of the most iconic and recognized silhouettes from India. To me, its beauty lies in its versatility, not just in drape and fabric. It embodies elegance, femininity, and power, and I love how I feel when I’m wearing one. I’m so proud to be wearing a @Taruntahiliani saree on @instylemagazine’s July cover! Thank you @laurabrown99 for being such an amazing creative partner, and for sharing some of India’s incredible fashion with the world. #IndianSummer #ProudDesi (Link to the story in bio)

Aktris, “Sari, Hindistan’ın en kült ve bilinen siluetlerden biri. <…> Bünyesinde zarafet, kadınlık ve güç barındırıyor ve onu giydiğimde kendimi nasıl hissettiğimi beğeniyorum” diye yazdı.

Ancak Chopra’nın takipçileri, fotoğrafı ‘utanç verici’, ‘edepsizce’ ve Hint kültürünü yok edici olarak buldu.

hiten.arya rumuzlu kullanıcı, “Giderek daha fazla çıplaklaşıyor ve vücudunuzu gösteriyorsunuz, üstelik buna moda diyorsunuz. Oysa sadece, satışlardan başka hiçbir şey düşünmeyen açgözlü kapitalistin ürününü tanıtmak için oradasınız” diye yazdı.

ayushsharma661 ise, “Bluzsuz sari Hint kültürü değildir, madam” yorumunda bulundu.

sahoo2626, şu görüşünü paylaştı: “Hint sarisi kadınlara haysiyet duygusu veriyor. Ama siz burada yanlış bir şeyler yapıyorsunuz”.

shreedharhutagi, “Büyük kültürümüzün en kötü yansıması” dedi.

venkateshshree4, “İnatla kadın imajını küçümsemeye çalışıyor” diye yazdı.

Ancak Chopra’nın imajını olumlu değerlendirenler de oldu.

game_techz_, “Bütün insanlar sizinle ve işinizle gurur duyuyor. Aynen devam edin” diye seslendi.

venghatdilshaofficial da şunu kaydetti: “İstediğinizi giyme hakkınız var. Lütfen olumsuz yorumlar yüzünden üzülmeyin. Siz her zaman bize ilham oluyorsunuz”.