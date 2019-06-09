Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, şirketinin değerini açıkladı. Gökçe, "Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor" dedi.

Restoran zincirlerinin Türkiye'den sonra Avrupa'da da genişletmeye devam eden Nusret kısa sürede büyüyen şirketleri hakkında konuştu. Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Gökçe, Las Vegas’a da restoran açacağını ve hedefinde Los Angeles olduğunu dile getirdi. Gökçe şu ifadeleri dile getirdi: “10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim” dedi.

Gökçe, Amerika’da bir yayınevinin hayatını kitap yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

"Hayatımı kaleme alacak bir yazar arıyorum" diyen Gökçe, bazı arkadaşlarının kendisine “Henüz 36 yaşındasın. Çok gençsin. Hiç olmazsa 40’lı yaşlarının ortalarına gel” dediğini de ifade etti.