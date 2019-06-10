İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

İngiltere’de binlerce kişi bisiklet kültürünü desteklemek amacıyla otomobillere bağlılığa karşı çıplak halde bisiklet sürdü. Bisikletçilerin vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ gibi mesajlar yer aldı.

İngiltere’nin kentlerinde binlerce kişi cumartesi günü ‘Dünya Çıplak Bisiklet Sürme Günü’ hareketine katılarak çıplak halde bisiklet sürdü.

Etkinliğe katılanların amacı insan bedenini yüceltmek, çevresel konulara ve otomobil yerine daha fazla bisiklet kullanımına dikkat çekmekti.

Of course I try and cross the road when the naked bike ride is passing pic.twitter.com/2IzcqRFoOG — Tony Shepherd (@tonysheps) June 9, 2019

​Etkinliğe katılanların vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ ve ‘Çocuklarımızı utandırmak için buradayız’ gibi mesajlar yer aldı.

Two kinds of spectators at the World Naked Bike ride tonight...those who knew it was coming & those who didn’t. pic.twitter.com/FaEk7TAVbF — Michael DeMocker (@MichaelDeMocker) June 9, 2019

​İngiltere'de Brighton, Cardiff, Londra ve Manchester’dan üç bin kişinin yanı sıra Toronto, Mexico City ve Cork’tan da çok sayıda kişi sokaklarda pedalladı.

The naked truth was on display at the #WorldNakedBikeRide yesterday.



This is a climate and ecological emergency and the inaction of our governments on it makes them complicit in it.#RebelForLife: https://t.co/PzxBohj9iu@LdnRebellion @StopKillingCycl @WNBRLondon#WNBR pic.twitter.com/bW5J5BLIFR — Extinction Rebellion 🐾⌛️🌱 (@ExtinctionR) June 9, 2019

​‘Cesaretin kadar çıplak’ sloganının kullanıldığı etkinliğin Manchester’daki organizatörleri “Araç trafiğinden dolayı bozulmamış, otomobillerin kurtarıcı ulaşım yöntemi olarak görülmediği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Her türlü bedene sahip ve oldukları gibi güzel insanları yüceltmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Looked out my window and saw this. This is why I love Brighton #Brighton #WNBR@BtnNakedBike pic.twitter.com/KRivg3BPRp — Jack Valero (@JackValeroMusic) June 9, 2019

​Dünya Çıplak Bisiklet Sürme Günü etkinliği her yıl dünyanın birçok yerinde binlerce bisikletçiyi bir araya getiriyor. Etkinlikte petrol ve otomobil kültürüne bağımlılık protesto edilirken bisikletçilerin savunmasızlığına dikkat çekiliyor.

Etkinlik kapsamında bedensel özgürlük de teşvik ediliyor. Katılımcılar istedikleri kadar çıplak halde etkinlikte yer alabilirken, farklı kostümler ve vücut boyalarını da tercih edebiliyor.