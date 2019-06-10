Rusya’da bir adam kendisine saldıran ayının dilini ısırıp kopardı

Rusya’nın Tuva bölgesinde arkadaşları ile birlikte geyik ve musların döktüğü boynuzları toplamaya giden bir adam bir boz ayının saldırısına uğradı. Nikolay Irgit isimli adam ayı yüzünü ısırdığı sırada hayvanın dilini ısırıp kopartarak saldırıdan kurtuldu.

Sibirya’nın güneyindeki Tuva bölgesinde 30 yaşındaki Nikolay Irgit on gün önce geyik ve musların döktüğü boynuzları toplamak için arkadaşları ile birlikte ormanlık alana gitti. Fakat Irgit ve arkadaşlarının yolculuğu yalnızca tehlikeli olmakla kalmayıp, hayvanların kalıntılarını toplamak için izinleri olmadığı için yasal da değildi.

Tıbbi amaçlarla ve mobilya yapımında kullanılan boynuzlar kara borsada yüksek fiyatlara satılıyor.

Boynuz avı başta Irgit ve arkadaşları için beklendiği şekilde gitti. Grup bir noktaya gelip kamp kurdu, ateş yaktı, yemek yaptı ve etrafı görmek için dağıldı. Yalnız başına gruptan ayrılan Irgit bir boz ayı ile karşı karşıya geldi.

Irgit ayıyı korkutmak için bağırdı, ancak bu taktiği geri tepip ayının üzerine atılmasına neden oldu. Ayı Irgit’in yüzü ve başını defalarca ısırdı, kolları ve karnını yaraladı. Ancak pes etmeye niyeti olmayan Irgit, yüzünü ısırdığı sırada ayıının dilini ısırarak koparmayı başardı. Ayı daha sonra korkup olay yerinden uzaklaştı.

Ayı gittikten sonra Irgit geriye doğru koşup yardım çağırdı, arkadaşları ve ambulans geldi. Basına Irgit’in yaralı halde fotoğrafları yansıdı. Irgit ayıdan kurtulsa da yasalardan kaçamadı. Polis ormanda yasadışı faaliyet gerçekleştirdiği için hakkında idari dava başlattı.

Yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki Sibirya ayıları yetişkin bir insanı parçalara ayırabilecek güçte ve onlardan kaçmak neredeyse mümkün değil.