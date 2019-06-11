Filipinler'de 15 yaşındaki gelinin ailesini taşıyan kamyon devrildi: 13 ölü

Bir yetkili, Filipin geleneği uygun olarak düzenlenen düğün öncesi eğlencesi ve yemeği (Pamamanhikan) için Lucelo ve ailesine kamyonun San Fernando belediye başkanı tarafından tahsis edildiğini açıkladı.
Kasasında 53 yolcu taşıyan kamyonun saat 4 sularında Barangay Tagpucol'daki yokuş aşağı yoldan inerken frenlerinin patladığı ve bir ağaca çarptığı bildirildi.
Şarampole yuvarlanan aracın geçirdiği kazada 15 yaşındaki gelin ve iki küçük çocuğun yanı sıra 13 kişinin öldüğü, 41 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölen iki çocuğun 4 ve 5 yaşlarında olduğu açıklandı.
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