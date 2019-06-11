Kylie Jenner'in 'The Handmaid's Tale' temalı partisi ters tepti, kadın hakları eleştirilerinin hedefi oldu

ABD’li Kylie Jenner, kadınların 'damızlık' olarak kullanıldığı ataerkil düzeni anlatan feminist distopya 'The Handmaid's Tale' temasıyla düzenlediği parti nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Kürtaj yasaklarıyla çalkalanan ABD’deki sosyal medya kullanıcıları Jenner’i kadın haklarına karşı duyarsız ve bilgisiz olmakla suçladı.

Kardashian klanına mensup olmasıyla tanınan Kylie Jenner, yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou için düzenlediği doğum günü partisi nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

Feminist yazar Margaret Atwood'un distopik kitabı ‘The Handmaid's Tale’de (Damızlık Kızın Öyküsü), kadınlara baskının sembolü olarak görülen kırmızı pelerin ve beyaz boneleriyle pek çok fotoğraf çekilen Jenner ve arkadaşları bunları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Bu mesajlardan birinde Jenner, kitabın dizi uyarlamasının ‘favorisi’ olduğunu söyledi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları Jenner’i duyarsız olmakla ve böylesi önemli bir konuyu eğlenceye alet etmekle suçladı. Bazı kullanıcılar da Jenner’in kitabın ve dizinin vermek istediği asıl mesajı alamadığını belirtti.

Bir kullanıcı, “Bu pek çok açıdan yanlış. Kadınların köleleştirilmesini kutlamak şeytani bir şekilde moronca. Kylie ve arkadaşlarının ne kadar cahil olduğunu gösteriyor” dedi.

Bir diğer, “Temel kadın haklarından mahrum bırakılan ve tecavüze uğrayan kadınlar gibi giyinmenin eğlenceli bir yanı yok” ifadelerini kullandı.

KÜRTAJ YASAKLARI HATIRLATILDI

Pek çok kullanıcı da ABD’nin muhafazakâr eyaletlerinde peş peşe alınan kürtaj yasağı kararlarını hatırlattı.

Biri, ''Kadınların vücutları her geçtiğimiz gün kontrol ediliyor, kürtajı yasaklamaya çalışıyorlar ve sen gidip bu temalı parti mi vermek istiyorsun? Hayal mi görüyorum?'' diye sordu.

ABD çapındaki kürtaj yasağı protestolarında kadınlar, romandaki gibi kırmızı pelerin giyip, beyaz bone takıyorlar.

Kylie Jenner hosting a Handmaid’s Tale themed birthday party is actually a perfect analogy for how rich people will be perfectly fine if Roe v. Wade is overturned. They’ll always find a way to afford and access abortion—low income folks won’t. #StopTheBans — Natalie Green (@natalieg92) 10 Haziran 2019

​KADINLAR, DAMIZLIK SAYILIYOR

Feminist yazar Margaret Atwood'un distopik kitabı ‘The Handmaid's Tale’ (Damızlık Kızın Öyküsü), ABD’nin yıkılmasıyla kurulan Gilead adlı kurgu bir yönetimde geçiyor. Topluma erkek egemen, baskıcı, teokratik ve totaliter bir düzen hâkim ve ‘üremenin’ odağa alındığı düzende kadınlar doğurganlıklarına göre sınıflandırılıyor.