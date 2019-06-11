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11:51 11 Haziran 2019
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    Kylie Jenner'in 'The Handmaid's Tale' temalı partisi ters tepti, kadın hakları eleştirilerinin hedefi oldu

    © REUTERS / Joshua Roberts
    Yaşam
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    ABD’li Kylie Jenner, kadınların 'damızlık' olarak kullanıldığı ataerkil düzeni anlatan feminist distopya 'The Handmaid's Tale' temasıyla düzenlediği parti nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Kürtaj yasaklarıyla çalkalanan ABD’deki sosyal medya kullanıcıları Jenner’i kadın haklarına karşı duyarsız ve bilgisiz olmakla suçladı.

    © REUTERS / LAWRENCE BRYANT
    ABD'nin muhafazakâr eyaletleri yasaklamakla kalmıyor: Missouri'nin son kürtaj kliniği de kapanabilir
    Kardashian klanına mensup olmasıyla tanınan Kylie Jenner, yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou için düzenlediği doğum günü partisi nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

    Feminist yazar Margaret Atwood'un distopik kitabı ‘The Handmaid's Tale’de (Damızlık Kızın Öyküsü), kadınlara baskının sembolü olarak görülen kırmızı pelerin ve beyaz boneleriyle pek çok fotoğraf çekilen Jenner ve arkadaşları bunları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

    © AFP 2019 / ALEX WONG
    Bu kez Missouri: ABD'de tepki çeken kürtaj yasağı yayılıyor
    Bu mesajlardan birinde Jenner, kitabın dizi uyarlamasının ‘favorisi’ olduğunu söyledi.

    Ancak sosyal medya kullanıcıları Jenner’i duyarsız olmakla ve böylesi önemli bir konuyu eğlenceye alet etmekle suçladı. Bazı kullanıcılar da Jenner’in kitabın ve dizinin vermek istediği asıl mesajı alamadığını belirtti.

    Bir kullanıcı, “Bu pek çok açıdan yanlış. Kadınların köleleştirilmesini kutlamak şeytani bir şekilde moronca. Kylie ve arkadaşlarının ne kadar cahil olduğunu gösteriyor” dedi.

    Bir diğer, “Temel kadın haklarından mahrum bırakılan ve tecavüze uğrayan kadınlar gibi giyinmenin eğlenceli bir yanı yok” ifadelerini kullandı.

    KÜRTAJ YASAKLARI HATIRLATILDI

    © REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY
    Kürtajı yasaklayan Alabama senatosuna tepki dinmiyor
    Pek çok kullanıcı da ABD’nin muhafazakâr eyaletlerinde peş peşe alınan kürtaj yasağı kararlarını hatırlattı.

    Biri, ''Kadınların vücutları her geçtiğimiz gün kontrol ediliyor, kürtajı yasaklamaya çalışıyorlar ve sen gidip bu temalı parti mi vermek istiyorsun? Hayal mi görüyorum?'' diye sordu.

    ABD çapındaki kürtaj yasağı protestolarında kadınlar, romandaki gibi kırmızı pelerin giyip, beyaz bone takıyorlar.

    KADINLAR, DAMIZLIK SAYILIYOR

    Feminist yazar Margaret Atwood'un distopik kitabı ‘The Handmaid's Tale’ (Damızlık Kızın Öyküsü), ABD’nin yıkılmasıyla kurulan Gilead adlı kurgu bir yönetimde geçiyor. Topluma erkek egemen, baskıcı, teokratik ve totaliter bir düzen hâkim ve ‘üremenin’ odağa alındığı düzende kadınlar doğurganlıklarına göre sınıflandırılıyor.

    Etiketler:
    Kadın hakları, Kürtaj yasağı, Tepki, parti, Damızlık Kızın Öyküsü, The Handmaid's Tale, Kylie Jenner, Margaret Atwood, ABD
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