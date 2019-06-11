Lady Gaga, Bradley Cooper ve Irina Shayk ayrılığı hakkında soru soran hayranlarına küfür etti

Bir süredir sosyal medyada ve bazı magazin sitelerinde ismi Bradley Cooper ve Irina Shayk ayrılığının sebepleri arasında yer alan şarkıcı Lady Gaga, hayranlarının bu konuyla ilgili sorularına "Ya kibar olun ya da s... gidin" diye cevap verdi.

Rus model Irina Shayk ile Oscar adayı oyuncu Bradley Cooper'ın, beş gün önce, 4 yıllık ilişkilerine son verdiklerini açıklamaları magazin gündemine büyük yankı uyandırdı. Shayk'ın, Cooper ile birlikte oturdukları Kaliforniya- Pacific Palisades’teki evinden taşındığı öne sürüldü.

Bunun üzerine sosyal medya ve ABD'li magazin sitelerinde çiftin ayrılık sebebinin Lady Gaga olabileceği konuşuldu. Zira, 'Bir Star Doğuyor' filminde birlikte rol alan Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın arasında bir yakınlaşma yaşadığı uzun zamandır tartışılan bir konuydu.

Hatta Oscar törenindeki romantik sahne performanslarının ardından, Irina Shayk'ın Lady Gaga'yı Instagram'da takip etmekten bıraktığı da söylendi.

Bunlara ek olarak, Lady Gaga'nın da Oscar töreninden kısa bir süre önce nişanlısı Christian Carino'dan ayrılmış olması bu iddiaların güçlenmesine neden oldu.

SORULARA SİNİRLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta verdiği bir konser sırasında, hayranları Cooper ve Shayk ayrılığı ile ilgili sorular sordular.

Soruları duyan Gaga sinirlendi ve kalabalığa dönüp "Bir şey daha, ya kibar olun, ya da s... gidin" dedi.

Lady Gaga blasted her fans on stage after they ­heckled her over Bradley Cooper – days after his split with Irina Shayk pic.twitter.com/9F52lt9SHj — Fabulous (@Fabulousmag) June 10, 2019

​Lady Gaga'ya Oscar performanslarının ardından katıldığı bir programda Bradley ile arasındaki 'çekim' hakkında sorular sorulmuştu.

Gaga, görüntünün rol gereği ortaya çıktığını söylemiş ve cevap olarak ise şunları söylemişti: "İnsanlar aşkı gördü, ve bizim görmelerini istediğimiz şey de tam olarak buydu. Bu bir aşk şarkısı. Bir Yıldız Doğuyor filmi de bir aşk hikayesi."

Öte yandan, bazı ABD'li magazin gazeteleri ise 2 yaşında Lea De Seine Shayk isminde bir oğulları olan çiftten Shayk'ın Cooper ile evlenmek istediğini ancak Cooper'ın kabul etmemesi üzerine ayrıldıklarını yazdı.