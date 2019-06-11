Britney Spears: Paparaziler beni şişmanlatıyor

Şu sıralar Miami’de tatil yapan 37 yaşındaki ABD’li şarkıcı Britney Spears, paparazilerin, kendisinin fotoğrafçılarını çekip photoshop yaparak şişmanlattıklarını söylüyor.

Spears, iddiasını kanıtlamak için Instagram sayfasında vücut hatlarını gösteren videolu bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, “Günaydın! Tekne turundan bir gün sonraki halim. Bugün dünden farklı görünüyor muyum?” diye sordu.

Spears, “İnsanlar her zaman ünlülerin aldatan fotoğraflar paylaştıklarını söylüyor ama hiç paparazzilerin fotoğrafları bozarak sattıklarını düşünmüyor. İşte bu aynı 17 saat içindeki iki farklı halim” dedi.