Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntüde, ATM'nin dışarıya 20 sterlinlik banknotlar saçtığı görüldü.
ATM'den para çekmeye çalışan adam ise ATM'nin önüne bir çanta koyarak, paralar dışarı ve çantaya düşerken gülerek izledi.
Öte yandan, bir güvenlik görevlisi ise ATM'nin önünde durarak dışarı saçılan paraları korumaya çalıştı. İstasyonda bulunan kişiler ise olayı şaşkınlıkla izledi.
İngiltere'de bir ATM para saçtı https://t.co/Jnnu9FN5D1 pic.twitter.com/4MtOLaI3zV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 12, 2019
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