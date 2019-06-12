Rapçi Şamil Oymak'tan eski grubu 'Kadıköy Acil' hakkında uyuşturucu suçlaması: 10 yaşında alıştırdılar

Şam adıyla bilinen rapçi Şamil Oymak, 'Kadıköy Acil' isimli rap grubu ile ilgili olarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Oymak, grup üyelerinin uyuşturucu ve çocuk istismarı gibi suçlara bulaştığını açıkladı.

Şam adıyla bilinen rapçi Şamil Oymak'ın grup arkadaşları hakkındaki iddiaları rap dünyasına damga vurdu. İddiaların ardından evinin basıldığını da öne süren Oymak'ın daha önce çalıştığı Kadıköy Acil ve halen bünyesinde olduğu İstanbul Trip üyelerinden gelişmelerin ardından karşılıklı açıklamalar geldi.

NTV'de yer alan habere göre şu anda İstanbul Trip bünyesinde bulunan ve Kadıköy Acil grubunun da eski üyesi Şamil Oymak, Instagram hesabından eski grup arkadaşlarını çocuk istismarı ve uyuşturucu ile suçladı.

Aynı zamanda Kadıköy Acil grubunun kurucusu Selo lakaplı rapçinin kendisini 10 yaşında uyuşturucuya alıştırdığı ve ailesinden soğuttuğunu da iddia etti.

Oymak'ın bu iddialarından sonra eski grup arkadaşları gece yarısı ünlü rapçinin evine gitti.

Oymak bu anları canlı yayınlayarak evinin basıldığını ve telefonuna el konulduğunu söyledi.

Oymak (Sam) daha önce uyuşturucudan ceza yatan rapçi Ezhel'in kliplerini de eleştirdi.

Yaşananların ardından Kadıköy Acil üyesi Çağrı Ünsal yaptığı açıklamada, "Şamil sıkıntılı şeyler yaşıyor. Anne ve babası arayıp yardım etmemizi söyledi ve gittik. Ablası zaten evdeydi" dedi.

Bunun yanı sıra rapçi Orçun Doğucan Kaya, grubun bir diğer üyesi olan Şehinşah'ı çocuk istismarı ile suçlamıştı.

Hejo, Selo, Çağrı Ünsal, Alaturka Mavzer, Şehinşah günümüzün ünlü Kadıköy Acil üyeleri arasında yer alıyor.

SEDAT PEKER İÇİN ŞARKI YAPMIŞLARDI

Kadıköy Acil daha önce Sedat Peker için hazırlanan bir parça ile de gündeme gelmişti.

1996'ya kadar uzanan Kadıköy Acil geçmişinde Ceza ve Sansar Salvo ünlü rapçiler de var.