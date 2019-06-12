27 yıl boyunca ev işi yapan kadına 157 bin euro tazminat

Arjantin'de 27 yıl süren evliliği boyunca mesleği yerine ev işi yapan ve çocuklarına bakan kadın, boşandığı erkeğe karşı açtığı tazminat davasını kazandı. 70 yaşındaki kadın 157 bin euro tazminat alacak.

Arjantin’de bir kadın evliliği boyunca kendisini ev işleri yapmak zorunda bırakan boşandığı erkek hakkında açtığı tazminat davasını kazandı.

Arjantin’de, 70 yaşındaki kadın, meslek sahibi olmasına rağmen ev işi yapmak zorunda bırakıldığı için boşandığı erkek hakkında şikayette bulundu. 27 yıl süren evlilik boyunca mesleği yerine ev işi yapan ve çocuklarına bakan kadın, boşandığı erkeğe karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Kadını haklı bulan mahkeme, erkeğin 157 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Duvar'ın haberine göre, Yargıç Victoria Fama ‘kadınların ekonomik olarak kocalarına bağımlı olmasının toplumda kadının rolünün geri plana itilmesine neden olduğunu’ belirterek eşler arası ekonomik durumun eşitlenebilmesi için erkeğin makul bir bedel ödemesine karar verdi.

Yargıç, “27 yıllık evliliğin ardından 60 yaşında ayrılan bir kadın normalde emeklilik maaşı alabilecekken bu haktan yararlanamıyor. Bu yaştan sonra istihdam edilebilmesinin zorluğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor” dedi.