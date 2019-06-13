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10:41 13 Haziran 2019
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    Frida Kahlo'nun bilinen ilk ve tek ses kaydı Meksika'da bulunmuş olabilir

    © AP Photo / J Pat Carter
    Yaşam
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    Yapıtları ve yaşamıyla 20’nci yüzyıla damga vuran isimlerden biri olan ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun bilinen tek ses kaydı olduğuna inanılan bir kayda ulaşıldığı belirtildi. Kayıtta, Frida’nın fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi ünlü ressam Diego Rivera'nın bir portresi çiziliyor.

    Frida Kahlo'nun 'Kolyeli Kız' resmi
    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    Frida Kahlo'nun 60 yıldır 'kayıp' olan tablosu, satış için gün yüzüne çıktı
    İngiliz Guardian gazetesi tarafından duyurulan habere göre kayıt, Meksika'nın Ulusal Ses Kütüphanesi'nde bulundu.

    Kaydın, Frida’nın yaşamını yitirmesinden bir yıl sonra 1955’te yayınlanan El Bachiller radyo programının pilot bölümünden alındığı düşünülüyor.

    Programda, Frida’nın fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi ünlü ressam Diego Rivera'nın bir portresi çiziliyor. Kayıtta Frida Kahlo olduğu düşünülen kişi, sanatçının kocası için yazdığı ‘Diego'nun Portresi’ isimli denemeden bir kısmı okuyor.

    ​​​​'DIEGO, MUAZZAM BİR ÇOCUKTU'

    Frida Kahlo
    © Wikipedia /
    Frida Kahlo'nun gizli aşk mektupları satıldı
    Fransız haber ajansı AFP'nin çevirisine göre kayıtta şu ifadeler kullanılıyor: “(Diego) Arkadaş canlısı bir yüzü ve hüzünlü bakışları olan dev, muazzam bir çocuktu. Koyu, karanlık, fazlasıyla zeki ve büyük gözleri nadiren yerinde dururdu, göz bebekleri bir kurbağanınki gibi kabarık ve çıkık göz kapaklarından neredeyse dışarı çıkardı. Gözleri, bakışlarının daha büyük bir görsel alanı içine almasını sağlardı - sanki büyük mekânlar ve kalabalıkların ressamı için yaratılmışlar gibi...”

    'FRIDA'NIN SESİ HEP BİR GİZEMDİ'

    Bu gelişme, bugüne kadar Frida’nın sesini çok merak eden sanat dünyasını ve kamuoyunu bir hayli heyecanlandırdı.

    Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto, yetkililerin hâlâ kaydın Frida'ya ait olup olmadığını incelediğini söyledi. Eğer kayıt yetkililer tarafından doğrulanırsa, ünlü ressamın ilk ve tek ses kaydı memleketi Meksika'nın tozlu arşivinden çıkmış olacak.

    Meksika Ulusal Ses Kütüphanesi’nin direktörü Pável Granados, "Frida'nın sesi hep bir gizem, bitmek bilmeyen bir arayış olarak kaldı" dedi.

    Etiketler:
    ressam, Arşiv, Ses kaydı, Diego Rivera, Frida Kahlo, Meksika
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