Bieber, Tom Cruise’a neden dövüş teklifinde bulunduğunu itiraf etti, 'hazırlanmak için zamana ihtiyacım var' dedi

ABD’li oyuncu Tom Cruise'a sosyal medyadan kafes dövüşü çağrısında bulunmasıyla hayranlarını şaşırtan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, bunun ‘sadece bir oyun’ olduğunu söyledi.

TMZ sitesine açıklamada bulunan Bieber, “O sıkı biri. Onunla yapılmış bir röportajı gördüm, aklımdaydı. Rastgele bir tweetti. Bazen böyle işler yapıyorum” dedi.

Bieber, “Bence büyük ihtimalle dövüşte k…a şaplağı indirirdi” itirafında da bulundu.

'BENİM SIKLETİMİ AŞAR'

Tom Cruise cephesinden teklifle ilgili bir yorum gelmese de Bieber, ünlü aktörün dövüşü kabul etmesi halinde hazırlanmak için zamana ihtiyacı olacağını söyledi. Şarkıcı, “Şu anda gerçekten çok zayıfım. Büyük ihtimalle benim sıkletimin üstündedir” diye konuştu.

ABD’de popüler olan karma dövüş sanatları organizasyonu 'Ultimate Fighting' Şampiyonası’nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen Bieber, Twitter hesabından yaptığı çağrıda “Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkaksın ve bu utancı asla unutturamazsın" demişti.

Ancak hayranları Bieber’in, ‘Görevimiz Tehlike’ serisi gibi aksiyon filmlerinin tehlikeli sahnelerinde dublör kullanmamasıyla bilinen Tom Cruise’a neden meydan okuduğunu çözememişti. Bieber da daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak 'işlerin planlandığı gibi gitmediğini' söylemişti.

Damn Tom this didn’t go as planned https://t.co/C2cXfVHZyM — Justin Bieber (@justinbieber) 10 Haziran 2019

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