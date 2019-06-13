Emre Aşık'tan kendisini FETÖ'yle suçlayan Yağmur Aşık'a 2 liralık tazminat davası

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ’yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık için sürpriz bir hamlede bulundu.

Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ’yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık’a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı.

Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Yağmur Aşık’ın 5 Aralık 2018 tarihinde Emre Aşık’ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi.

5 Aralık 2018'de, Yağmur Aşık, Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak Emre Aşık'ın FETÖ'ye üye olduğunu beyan ederek eşini ihbar ettmişti. Daha sonra ise söylediklerinin gerçek olmadığını belirterek " "Emre, vatanına, bayrağına bağlı FETÖ'nün F'si ile alakası olmayan bir insan. Eşimi sinirlendirmek için onun hassas olduğu FETÖ konusunda bir şeyler söyledim" demişti.

Emre Aşık ise, boşanma sürecine girdiği eşi Yağmur Aşık için "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir" demişti.

Bu yılın Nisan ayında ise çiftin boşanmaktan vazgeçtikleri belirtilmişti.