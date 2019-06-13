Eski komando, kayak maratonunda kopan ayak parmağını bara bağışladı

Nick Griffiths isimli eski bir komando, kayak maratonunda kopan ayak parmağını, 46 yıldır müşterilerine ayak parmaklı kokteyl servis eden bir otele bağışladı.

İngiliz vatandaşı olan Griffiths, geçen yıl Kanada'da 2018 Yukon Arctic Ultra yarışlarına katılmış ancak soğuk ısırması sonucu sol ayak başparmağı kesilmişti.

There's a new toe in town. Nick Griffiths, the British Marine who lost his toes during the Yukon Arctic Ultra, has donated one of them to the Downtown so people can dunk it in liquor. #sourtoe #dawsoncity pic.twitter.com/xyELRV4v1K — Dave White (@YukonRadioDave) June 11, 2019

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Aşırı bir dayanaklılık testi olarak görülen yarıştan çekilmek zorunda kalan Griffiths'in parmağı alkollü bir solüsyonda korunmuştu.

BBC'nin haberine göre, Kanada'nın Dawson City'deki kentindeki Downtown Hotel'den yapılan yazılı açıklamada, mumyaladıktan sonra kullanılacak parmağın "geleneklerinin sürdürülmesine" yardımcı olacağı belirtildi.

Otel yönetimi, Nick Griffiths adlı eski deniz piyadesini, bu yaz kendi parmağıyla yapılacak "Sourtoe (Ekşi ayak parmağı) Kokteyli"ni denemesi için Kanada'ya davet etti.

86 BİN PARMAKLI KOKTEYL SATILDI

Downtown Hotel'in şimdiye kadar müşterilerine 86 bin adet parmaklı kokteyl sattığı belirtiliyor.

Otelin genel müdürü Adam Gerle, bir kaptanın terk edilmiş bir tekne kabininde bulduğu kopmuş parmakla başlayan geleneği bugün dört-beş parmakla devam ettirdiklerini, viskiyle servis edilen kokteylde parmağın, dudağa değdirilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce de bazı müşterilerinin kendilerine kesik parmak bağışladığını belirten Gerle, "Ancak sadece Griffiths'in parmağı kullanılabilecek durumda" dedi.

Parmağın kokteyllere konulmadan önce 6 hafta süreyle kaya tuzunda bekletileceği belirtiliyor.