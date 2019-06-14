İki yıl kafasında çivi ile yaşadı

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde, iki yıldır genzinde çiviyle gezen bir kişi ameliyat edildi.

Çivi, onarım çalışmaları sırasında adamın “kafasına girdi.”

Şahıs hemen doktora başvurmadı ve sadece küçük yaraya merhem sürmekle yetindi. Geçtiğimiz yıl duyma sorunu şikayetiyle doktora gelen adamın röntgende kafasında çivi olduğu tespit edildi.

Hastanın, ameliyatın ölümle sonuçlanabileceği korkusuyla zamanında tıbbi yardıma başvurmadığını anlatan doktorlar, yabancı cismin kafada bulunduğu 2 yılda iltihabın geliştiğini söyledi. Bunun, büyük kan damarlarının erozyonuna yol açtığı kaydedildi.

Çivinin başarıyla çıkarıldığını söyleyen doktorlar, hastanın taburcu olmaya hazırlandığını söyledi.