Çernobil'de soyunan modelden tepkilere rağmen bir üstsüz fotoğraf daha

Ukrayna'da Çernobil nükleer kazasının yaşandığı santralin yakınlarındaki hayalet kent Pripyat'ta çektirdiği üstsüz ve iç çamaşırlı fotoğrafları nedeniyle tepki çeken model, Instagram'da aynı yerden üstsüz bir fotoğraf daha yayınladı.

Çernobil nükleer santral faciasını konu alan HBO yapımı kurgu mini dizi Çernobil'in ardından, turist akınına uğrayan Pripyat hayalet kentinde çektirdiği üstsüz ve iç çamaşırlı fotoğrafla eleştirilen model, tepkilere yeni bir fotoğrafla yanıt verdi.

Fotoğrafta yine üstsüz olan modelin yüzünde bu kez gaz maskesi olduğu görülüyor.

Modelin fotoğrafı paylaşmasının ardından Instagram kullanıcıları yine tepkilerini esirgemedi.

Hcg_banani isimli bir kullanıcı "Utan, utan, utan" yazdı.

Pedallingthrouglife isimli kullanıcı da "BİRAZ SAYGI DUY" ifadesini kullanırken, bazı kullanıcılar modelin 'radyasyon almasını umduklarını' belirtti.

Dizi sonrasında ziyaretçi akınına uğrayan Pripyat'ta çekilen fotoğraflara daha önce senaristten de tepki gelmişti. Craig Mazin, fotoğrafların ardından "Dizinin yasaklı bölgeye turist akını başlatması harika. Ancak evet, ortalıktaki fotoğrafları gördüm. Gittiğinizde orada gerçekleşen berbat trajediyi hatırlayın. Tüm acı çeken ve kurban olan insanlara saygılı şekilde hareket edin" ifadelerini kullanmıştı.

Tarihteki en büyük nükleer facialardan biri olan Çernobil nükleer felaketi, 26 Nisan 1986'da gerçekleşti. Olayda yayılan radyasyondan Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 8.4 milyon kişi etkilendi. 400 bin kişi de radyasyondan en çok etkilenen bölgelerden tahliye edilmek zorunda kalındı. Çernobil santralinde çalışanlar için kurulan Pripyat şehri de facianın ardından tahliye edilmişti. Pripyat 1990'lı yılların sonlarından beri turist ziyaretine açık.