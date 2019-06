Köpek sandığı ayıyı evine götüren şarkıcı tutuklandı

View this post on Instagram

Tidak terdetik di hati untuk menyakiti , niat di hati nak melindungi tapi ini takdir ilahi takpe bruno , kita pasti berjumpa lagi 🐻🐻 . . . . Aku bukan jenis bangun pagi Ke kelab malam cari rezeki tapi kerana kau, aku jaga macam bayi skali lagi ini takdir ilahi semoga bruno di rahmati 🐻🐻 . . . Buat rakyat Malaysia yang dihormati terima kasih atas segala teguran yang diberi.. harap saya dapat memperbaiki diri Moga lebih berhati-hati . . . . ini juga takdir ilahi kerana saya insan sedar diri dan juga dengan rendah diri Saya pohon sepuluh jari maaf kan lah kekhilafan saya ini. . . . #prayforbruno #prayforloveandpeace #oohhpiaa #luff #peace #respect #behumble #bekind #begood #stayhumble #frankolandmanagement #mummybear #bruno #bearbruno #staylow #forgivemeplease