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15:28 14 Haziran 2019
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    Köpek sandığı ayıyı evine götüren şarkıcı tutuklandı

    © Fotoğraf : Instagram
    Yaşam
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    Malezya'da bir şarkıcı, akşam saatlerinde arabasıyla giderken yol kenarında gördüğü ve kötü durumda olduğu için beslemek üzere evine götürdüğü 'köpek' nedeniyle tutuklandı.

    Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşayan Zarith Sofia Yasin, geçen hafta arabasıyla eve giderken yol kenarında bir 'köpek' gördü. 

    Hayvanın zayıf ve kötü durumda olduğunu gören Yasin, ona 'Bruno' adını verdi ve beslemek için evine götürdü. 

    Ancak komşuları, gece yarısı Yasin'in evinin penceresinden 'değişik' bir hayvanın çıktığını görüp polisi arayınca şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Bruno'nun köpek değil, bir ayı olduğu anlaşıldı. 

    © Fotoğraf : Twitter/The Sun
    Güneş Ayısı Bruno

    Polisler, Güneş Ayısı cinsi olduğu anlaşılan Bruno'yu evde beslediği için 27 yaşındaki Yasin'i tutukladı. 

    Ülkede 'vahşi' hayvan kategorisine giren hayvanların evde beslenmesi yasak olduğu için Yasin 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir ya da 48 bin dolarlık bir para cezası ödemek zorunda kalabilir. 

    The Star gazetesine konuşan Yasin, "Hava karanlıktı ve hasta bir köpek bulduğumu sanarak onu eve götürdüm" dedi. 

    Bruno'yu besledikten sonra barınağa teslim etmeyi planladığını belirten Yasin, "Oradaki hayvanlar çok zayıf, görüyoruz. Bu yüzden sonradan vazgeçtim" şeklinde konuştu. 

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    Tidak terdetik di hati untuk menyakiti , niat di hati nak melindungi tapi ini takdir ilahi takpe bruno , kita pasti berjumpa lagi 🐻🐻 . . . . Aku bukan jenis bangun pagi Ke kelab malam cari rezeki tapi kerana kau, aku jaga macam bayi skali lagi ini takdir ilahi semoga bruno di rahmati 🐻🐻 . . . Buat rakyat Malaysia yang dihormati terima kasih atas segala teguran yang diberi.. harap saya dapat memperbaiki diri Moga lebih berhati-hati . . . . ini juga takdir ilahi kerana saya insan sedar diri dan juga dengan rendah diri Saya pohon sepuluh jari maaf kan lah kekhilafan saya ini. . . . #prayforbruno #prayforloveandpeace #oohhpiaa #luff #peace #respect #behumble #bekind #begood #stayhumble #frankolandmanagement #mummybear #bruno #bearbruno #staylow #forgivemeplease

    A post shared by Cik Pia (Zarith Sofia Yasin) (@oohhpiaa) on

    "Onu bir kafese kapatmadım, sadece yemek verdim" diyen Yasin, evde bir ayı beslememesi gerektiğini bildiğini söyledi.

    Altı aylık olduğu tahmin edilen Bruno'nun Yaban Hayatı ve Milli Parklar Dairesi tarafından bakıldığı öğrenildi. 

    Güneş Ayılarının genellikle Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında bulunduğu ve ayı ailesi içerisinde en küçük bireyler oldukları biliniyor. En fazla 1.2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında olan Güneş Ayıları bu sebeple genellikle "ayı köpeği" olarak da anılıyor.

     

    Etiketler:
    Kuala Lumpur, köpek, Ayı, Malezya
    Topluluk kurallarıTartışma
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