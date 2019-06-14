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    Rusya vatandaşlığı isteyen İtalyan oyuncu Ornella Muti: Dedem çarın doktoruydu

    Putin'le buluşabilmek için sahte hasta raporu alan İtalyan oyuncu Muti'ye 6 ay hapis cezası

    © AFP 2019 / GERARD JULIEN
    Yaşam
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    Ünlü İtalyan oyuncu Ornella Muti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı bir gala yemeğine gitmek için ‘sahte hasta raporu’ alarak tiyatro gösterisini iptal ettiği gerekçesiyle dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

    İtalyan oyuncu Ornella Muti
    © Sputnik / Ekaterina Çerkasova
    Putin ile akşam yemeği yiyen Ornella Muti'ye 8 ay hapis cezası
    Tiyatro tarafından açılan davada yargıtay tarafından onanan karara göre, Ornella Muti söz konusu ‘sahtekârlık’ nedeniyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Muti, tiyatroya 30 bin euro tazminat ödemezse hapse girecek.

    İtalyan medyasının aktardığına göre oyuncu savunmasında o akşam sahneye çıkmasının imkansız olduğunu vurguladı: "Bu bir bahane değildi; oyun bir saatten uzun süren avaz avaz bir monologdan oluşuyordu ve bunu kaldıramazdım. Ancak kısık bir ses sizi yemeğe katılmaktan alıkoymaz.

    FOTOĞRAFLAR İFŞA ETTİ

    Ünlü oyuncu Ornella Muti, 2010 yılının aralık ayında İtalya’nın Pordenone kentinde bulunan Verdi Tiyatrosu'ndaki bir gösterisini hasta olduğunu öne sürerek iptal etti.

    Oyuncu, tiyatro yönetimine ‘beş gün istirahati’ öngören hasta olduğuna dair bir doktor raporu sundu.

    Raponda, oyuncunun akut nefes borusu iltihabı geçirdiği; ateş, öksürük ve ses kısıklığı nedeniyle sesini kullanmasının sakıncalı olduğu belirtiliyordu.

    Ancak bir süre sonra ortaya çıkan fotoğraflar Muti’nin o sırada St Petersburg'da düzenlenen bir bağış gecesi yemeğinde olduğunu gösterdi. Ünlü oyuncu bu fotoğraflarda Vladimir Putin ve ABD'li aktör Kevin Costner ile aynı masada bulunuyordu.

    ERTELEME İÇİN CEZAYI ÖDEMELİ

    Rusya vatandaşlığı isteyen İtalyan oyuncu Ornella Muti: Dedem çarın doktoruydu
    © AFP 2019 / GERARD JULIEN
    Rusya vatandaşlığı isteyen İtalyan oyuncu Ornella Muti: Dedem çarın doktoruydu
    Bunun üzerine Muti'ye 24 bin euro ödeme yapan Verdi Tiyatrosu, kayıplarının tazmin edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

    BBC Türkçe’nin aktardığına göre mahkeme 2015'te Muti'ye 8 ay hapis ve 600 euro para cezası verdi. Muti'nin 30 bin euro tazminat ödemesi halinde hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi.

    Temyiz aşamasında ise Muti'ye verilen ceza 6 ay hapis ve 500 euro para cezası olarak değiştirildi.

    İtalyan yargı sistemindeki nihai karar mercii olan Yargıtay da dün bu karara onay verdi.

    Yargıtay kararıyla Ornella Muti nitelikli sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunmaktan nihai mahkûmiyet aldı. Muti'nin hapis cezasının ertelenebilmesi için 30 bin euro'luk tazminatı ödemesi gerekiyor.

    Muti daha önce yaptığı açıklamalarda bu tazminatı ödeyecek parasının olmadığını iddia etmişti

    Etiketler:
    Tazminat, Hapis cezası, Sahtekarlık, sahte rapor, Ceza, Dava, Tiyatro, gala, yemek, Vladimir Putin, Ornella Muti, İtalya, Rusya
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