ABD'nin Nevada eyaletindeki 51. Bölge'de 'UFO' görüntülendi

Bir Youtube fenomeni, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve yakın zamanda birkaç teknik değişikliğe uğradığı bildirilen gizli 51. Bölge üssünde bir 'UFO' görüntülediğini iddia etti.

ABD yönetiminin 2013'te istihbarat merkezlerinden biri olduğunu açıklamasına rağmen 51. Bölge üssü, 'UFO' avcılarının ve komplo teorisyenlerinin ilgi odağında bulunmaya devam ediyor. Üsse yönelik spekülasyonların birincil kaynağı ise, sık sık yayımlanan gizemli 'UFO' görüntüleri.

"Adventures with Christian" adlı bir YouTube hesabı, son olarak 51. Bölge'ye bakan bir dağın tepesinde tanımlanamayan bir uçan cisim görüntülediğini öne sürdü.

Paylaşımı yapan hesap, aynı zamanda üssün üzerinde seyreden helikopterlerin ve uçakların yanı sıra yakınlarda kamyonlar görmeye başladı.

22 dakikalık videonun son 11 dakikasında, 250 metrelik bir hangara giren bir uçağın yakınında bir beyaz nesne açıkça görülebilir.

Hesabın sahibi, “Bu benim için çok heyecan verici” yorumunu yapıyor.

İlk olarak Haziran 2013'te 2005 tarihli Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında sunulan bir talep üzerine varlığı teyit edilen üs, uzun zamandır komplo teorisyenlerinin işaret ettiği bir bölge olmasıyla dikkat çekiyor.

Fakat bunun dışında, üste yüksek irtifa CIA casus uçağı teknolojisinin geliştirildiğine inanılıyor.