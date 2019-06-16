Antalya'da 16 yaşındaki Ş.U., birlikte çay içtiği babası Ender U.'nun boğazına komando bıçağını sapladı. Ağır yaralanan Ender U. hastanede tedaviye alınırken Ş.U. polise teslim oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta meydana geldi. Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. Ş.U., burada yanındaki komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı. Hemen sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi. Boğazına tampon uygulanan E.U. için ambulans çağrıldı.

Ender U.’nun boğazı ve sağ gözü olmak üzere vücudunun farklı yerlerine 8 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Tedavi için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ender U.’nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sağ koluna aldığı bıçak darbesi nedeniyle sinirleri zarar gören Ender U.’nun, Mikro Cerrahi Bölümü'nde tedavi görmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Ş.U.’nun polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde, olayı babasının kendisine ve ailesine kötü davrandığı için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

16 yaşındaki genç, babasının boğazına komando bıçağı sapladı: Kendisine ve ailesine kötü davrandığı için yapmış https://t.co/8SDpFjBzC8 pic.twitter.com/2u61jtp6X5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 16, 2019

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