Türkiye Festivali ziyaretçileri: Kapadokya ve İstanbul’u görmeyi hayal ediyoruz

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Türkiye Festivali düzenledi. Sputnik’in stratejik partneri olduğu festivali ziyaret eden Rus vatandaşlar Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağı ile tanıştı, popüler destinasyonları inceledi.

Festivalde, Türk mutfağının geleneksel yemekleri ve tatlıları tanıtıldı, açılan atölyelerde de geleneksel el sanatları ürünleri sunuldu. Ziyaretçiler, Ebru Sanatı derslerine katıldı, camdan şaheserlerin doğuşunu gördü. Festivale özel olarak gelen Türkiye’nin en iyi cam ustaları sırlarını anlattı.

Ayrıca her bir ziyaretçi, Türkiye’nin en iyi otellerinde tatil için 100 tur paketinden birini kazanma fırsatını yakaladı.

Ziyaretçilerden biri olan Yekaterina, Sputnik’e açıklamasında, festivalle ilgili kendi izlenimlerini anlattı ve en büyük hayalinin Kapadokya’yı görmek olduğunun altını çizdi.

“Ben henüz hiç Türkiye’ye gitmedim ama Kapadokya’ya gitmeyi hayal ediyorum” diyen Yekaterina, “Sabah erken saatlerinde balonların havaya kalkışını kendi gözlerimle görmek istiyorum. İstanbul’u da ziyaret etmeyi çok isterdim. Festival çok havalı. Burada çok renkli kişilikler var. Türk oteller hakkında bilgi edinme, elverişli tur paketlerini elde etme fırsatı var” diye ekledi.

Ayrıca Türkiye’nin doğasının eşsizliğine dikkat çeken Yekaterina, “Kendi gözlerimle Akdeniz’i görmek isterdim. Türkiye çok zengin doğaya, güzel denizlere sahip. Oraya gitmeyi çok isterdim” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Maksim Durnev Moskova'daki Türkiye Festivali ziyaretçisi Yekaterina

Diğer ziyaretçiler de İstanbul ve mimarisini görme hayalini anlattı:

“Antik Side çok güzel bir yer. Anadolu Ateşi’ne gittik, çok sevdik, çok güzel bir şov. Ayrıca İstanbul’a da gitmeyi çok isterdik. Belki de üçümüz birlikte gideriz. İstanbul mimarisi ve tarihi ile ilgimizi çekiyor. Boğaz’ı görmek, eski şehri gezmek istiyoruz, kendimizi kısmen Avrupa kısmen de Asya’da hissetmek istiyoruz”.

© Sputnik / Maksim Durnev Moskova'daki Türkiye Festivali ziyaretçileri

Ailesiyle birlikte festivale gelen İlnaz, çekilişi kazanarak Türkiye tatilini kazanan 100 şanslıdan biri oldu. İlnaz, şunu anlattı:

“İki gündür festivale geliyoruz. Dün büyük bir beklentiyle çekilişe katıldık, kazananları izledik, çok güzeldi. Bugün de geldik. Eşim, ‘Ödül almadan dönmeyeceğiz’ dedi. İlk sırada ben kazandım. Türkiye’ye eşimle birlikte gideceğiz. Henüz hiç Türkiye’ye gitmedim. Çok iyi tatil yapacağımızı düşünüyorum. Festival için çok teşekkür ediyorum. İlk kez yapılmadığını biliyoruz. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin bu kadar yakın olması beni çok mutlu ediyor”.