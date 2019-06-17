Kayıt
19:24 17 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    3 iPhone modeli için yolun sonu

    İsrailli şirket Cellebrite tweet attı: Polis için her tür iPhone kilidini açıyoruz

    STEPHEN LAM
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Eskiden hükümetler adına kişisel cihazların şifrelerini kıran şirketler bunu gizli tutmaya özen gösterirken, bu kez hükümetlerle işbirliği yapan İsrailli veri çıkarma, nakletme, analiz etme şirketi Cellebrite sosyal medya hesabından açıkça duyurdu: Polis teşkilatı için en son sürüm dahil tüm iPhoneların şifrelerini devre dışı bırakabiliyoruz. 

    Hemen her alet üzerinde geçerli adli veri çıkarma cihazı UFED'in yeni versiyonu Premium'u tanıtan Cellebrite, bu cihazın, polisin eline geçen her türlü iOS sürümlü aletin kilidini açabildiğini belirtti. Apple'ın başlangıçta iPhone için geliştirdiği ancak daha sonra iPod touch ve iPad'de de kullanılan mobil işletim sistemi iOS'un bir ay önce yayımlanmış olan son güncellemesi 12.3'ün de buna dahil olduğunu vurguladı. 

    Açıklamada UFED Premium'un Samsung Galaxy S9 dahil son Android cep telefonlarından da veri çıkartabildiği kaydedildi. Veri çekilebilen Android aletler şöyle sıralandı: Samsung, Huawei, LG, Xiaomi.

    Bugüne dek kanun uygulayıcı teşkilatlarla iş yapan hiçbir şirket, tek bir ürünle bu kadar geniş çaplı bir iddiada bulunmamıştı, en azından kamuoyuna yönelik olarak...

    Bu, akıllı telefon üreticileriyle onların kurduğu güvenliği yıkmak isteyen hükümet sponsorluğundaki şirketler arasındaki kedi-fare oyununda yeni bir hamle anlamına geliyor. Artık kozların kamuoyu önünde açıkça paylaşıldığını da gösteriyor. 

    Öncesinde Apple, ABD polisinin yoğun olarak kullandığı Amerikan şirketi Grayshift'in iPhone kilidi aşan GrayKey cihazına karşı sonbaharda yeni güvenlik önlemleri yüklediğini duyurmuştu. 

    Ancak WIRED'a konuşan bir iOS güvenlik uzmanı, Grayshift'in de buna cevap geliştirdiğini ve iOS 12'nin bazı versiyonlarının yine kilidini kırabildiğini söyledi. 

    Forbes de Grayshift'in Android aletleri kırabilecek yeni bir cihaz geliştirdiğini yazdı. 

    Cellebrite de yeni cihazının Apple ya da Google'un işletim sistemleriyle çalışan şifreli telefonlarını açabildiğini iddia ediyor. 

    ABD'de bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında uzman SANS Enstitüsü'nden adli araştırmacı Sarah Edwards, "Bu soruşturmacıların daha önce erişimlerinin olmadığı en yeni ve en güncel cihazlara erişimlerini sağlayacak. 

    Amerikan güvenlik firması 'Trail of Bits'in kurucusu ve iOS odaklı güvenlik araştırmacısı Dan Guido, büyük ihtimalle Cellebrite'in açıklama yapmadan çok önce iOS 12.3'ü kırma kapasitesinin bulunduğu görüşünü bildirdi.

    Guido, öncesinde, hükümet için çalışan ve saldırganlığıyla dikkat çeken hacker grubu NSO'nun sürekli iPhone ve Android'i uzaktan nasıl hacklediğine dair açıklamalar yaptığını hatırlattı.  

    Güvenlik firması Hacker House'un kurucusu Matthew Hickey de Apple'ın eski bir güvenlik uzmanı tarafından kurulan Grayshift ile Cellebrite arasında çok sıkı rekabet bulunduğuna ve bu yüzden kamuoyuna açıklama yapma yarışına girildiğine dikkat çekti.

    Bu açıklamalara yönelik Apple ve Google'dan ilk etapta açıklama gelmedi. Apple'ın eylülde iOS 13'ü yayımlaması, gelecek ay beta versiyon göndermesi bekleniyor ki, bu, Grayshift ve Cellebrite'i yeniden karalama tahtasına geri gönderecek.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Festival katılımcıları, giydikleri ulusal kıyafetlerle etkinliğe renk kattı.
    Rusya’da Avrasya halklarının kültürel zenginliği tanıtıldı
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet