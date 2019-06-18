Rus askerler Lada Vesta ile ters drift yaparken takla attı

Youtube’da yayınlanan videoda, otomobilin geriye dönük hızlı bir şekilde ilerlediği ve 180 derecelik sert bir dönüş yapmaya çalıştığı sırada dengesinin bozulmasıyla takla attığı ve yeniden tekerlerin üzerine düştüğü görülüyor.
Olayın Moskova bölgesinde bulunan Noginskiy poligonunda düzenlenen askeri bir yarışma sırasında meydana geldiği tahmin ediliyor.
Aracın içinde bulunan müfettişlerin yardımına koşansa meslektaşları ve poligon çalışanları oldu. Kaza sonucu yaralanan olup olmadığı konusundaysa bilgi verilmedi.
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