Bella Hadid, Instagram paylaşımı nedeniyle özür diledi

Shame on you👎🏻 #BellaHadidIsRacist pic.twitter.com/qbNVYd0uN0— فارس التركي (@farooi) 17 Haziran 2019
Kullanıcılar Hadid’i bayrağa saygısızlıkla ve hakaretle suçlarken, ‘Bella Hadid ırkçıdır’ (#BellaHadidIsRacist) şeklindeki hashtag bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi.
Müslüman kimliğine vurgu yapan Hadid, şu ifadeleri kullandı, “Paylaşımlarımın ve sosyal platformlarımın herhangi birine nefret için kullanılmasını asla istemem, özellikle de kendi güzel ve güçlü mirasımdan olanlara karşı. Ailemin Müslüman ve Arap yönünü çok seviyorum ve önemsiyorum, aynı şekilde dünyanın her yanındaki erkek ve kız kardeşlerimin de. Onları suçladığımı dşünen herkesten, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden içten bir özür dilemek isterim.”
17 Haziran 2019
Ünlü model bir paylaşım daha yaparak, “Bu sabah olan affedilebilir bir hataydı… Asla ama asla bu şekilde kasten birini gücendirmem. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
this was an honest mistake on an early morning... never, ever would I intentionally try to offend anyone like that. I am so sorry ..❤️— Bella Hadid (@bellahadid) 17 Haziran 2019
ABD’nin Washington kentinde dünyaya gelen Bella Hadid, Filistinli bir baba ile Hollandalı bir annenin kızı.
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