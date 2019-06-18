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14:22 18 Haziran 2019
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    Çocuk

    5 yaşından küçük çocuklarda kozmetik üründen yaralanma çok yaygın: ABD'de yılda 4300 çocuk bu yüzden hastanelik oluyor

    © Flickr / Lili Vieira de Carvalho
    Yaşam
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    ABD'de yapılan bir araştırmaya göre 2002-2016 yılları arasında 5 yaşından küçük 64 bin çocuk kozmetik ürünlerle bağlantılı yaralanmalar yaşadı. Yılda ortalama 4300 çocuk kozmetik yaralanmalarından acil servise kaldırıldı.

    Johnson & Johnson
    © Fotobank.ru/Getty Images /
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    Klinik Çocuk Hekimliği (Clinical Pediatrics) dergisinde yayımlanan araştırma, resmi verilere dayanarak, 2002-2016 yılları arasında ABD'deki hastanelerin acil servislerinde tedavi gören 5 yaşından küçük çocukların hangilerinin kozmetik ürünlerden yaralandığını inceledi. 

    Kozmetik ürünün türüne, çocuğun nasıl maruz kaldığını, yaralanmanın yerine ve diğer etkenlere bakan araştırma, 1999-2015  arasında 7 çocuğun ölüm sebebinin kozmetik olduğunu saptadı. 

    Araştırmaya katılan Ulusal Çocuk Hastanesi uzmanlarından Rebecca McAdams, "Talimatlara göre kullanıldığında zararlı olmayabilecek kozmetik ürünlerden küçük bir çocuk ciddi şekilde yaralanabilir" dedi. 

    Temizlik, güzellik, çekicilik, dış görünüşü değiştirme amaçlı kullanılan ürünlere dikkat çeken araştırmacılar, özellikle saç kremlerine, tırnak cilalarına, nemlendiricilere, cilt yağlarına, deodorantlara ve makyaj malzemelerine vurgu yaptı. Bunları da 5 gruba ayırdı: Tırnak bakımı, saç bakımı, cilt bakımı, koku ve deodorant-makyaj gibi diğer ürünler... 

    Çocuk yaralanmalarının yüzde 28.3'ü tırnak bakım ürünlerinden, yüzde 27'si saç bakım ürünlerinden, yüzde 25'i cilt bakım ürünlerinden, yüzde 12.7'si parfümlerden kaynaklanıyor. Yaralanmaların yüzde 75'i çocukların bunları yutmasıyla vuku buldu. Geri kalan maruz kalmalar cilt veya göz temasıyla oldu. En çok saç ürünlerine maruz kalmanın ardından hastaneye kaldırılma gerçekleşti. 

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    Çocukları hastanelik etmesi en muhtemel ürünler de saç kremleri ve uzun süre çıkmayan makyaj ürünleri. Bunlara maruz kalan çocukların diğer ürünlere maruz kalmasına kıyasla kimyasal yanma yaşama ihtimali en az iki kat, hastanelik olma ihtimali en az üç kat artıyor.

    Çocuğun yaşı küçüldükçe yaralanma ve hastaneye kaldırılma riski büyüyor. 2 yaşından küçük çocukların yaralanma ihtimali, 2-4 yaşındakilere nazaran iki kat fazla. 2 yaşından küçük çocuklarda saç ürünlerinden yaralanma ihtimali de artıyor. Örneğin 6 aylık bebeklerin emeklerken ellerine geçeni ağızlarına attıklarına, 1 yaşında yürümeye başladıklarında kapı açıp dolaplara ulaşabildiklerine dikkat çekildi. 

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