5 yaşından küçük çocuklarda kozmetik üründen yaralanma çok yaygın: ABD'de yılda 4300 çocuk bu yüzden hastanelik oluyor

Kozmetik ürünün türüne, çocuğun nasıl maruz kaldığını, yaralanmanın yerine ve diğer etkenlere bakan araştırma, 1999-2015 arasında 7 çocuğun ölüm sebebinin kozmetik olduğunu saptadı.
Araştırmaya katılan Ulusal Çocuk Hastanesi uzmanlarından Rebecca McAdams, "Talimatlara göre kullanıldığında zararlı olmayabilecek kozmetik ürünlerden küçük bir çocuk ciddi şekilde yaralanabilir" dedi.
Temizlik, güzellik, çekicilik, dış görünüşü değiştirme amaçlı kullanılan ürünlere dikkat çeken araştırmacılar, özellikle saç kremlerine, tırnak cilalarına, nemlendiricilere, cilt yağlarına, deodorantlara ve makyaj malzemelerine vurgu yaptı. Bunları da 5 gruba ayırdı: Tırnak bakımı, saç bakımı, cilt bakımı, koku ve deodorant-makyaj gibi diğer ürünler...
Çocuk yaralanmalarının yüzde 28.3'ü tırnak bakım ürünlerinden, yüzde 27'si saç bakım ürünlerinden, yüzde 25'i cilt bakım ürünlerinden, yüzde 12.7'si parfümlerden kaynaklanıyor. Yaralanmaların yüzde 75'i çocukların bunları yutmasıyla vuku buldu. Geri kalan maruz kalmalar cilt veya göz temasıyla oldu. En çok saç ürünlerine maruz kalmanın ardından hastaneye kaldırılma gerçekleşti.
Çocuğun yaşı küçüldükçe yaralanma ve hastaneye kaldırılma riski büyüyor. 2 yaşından küçük çocukların yaralanma ihtimali, 2-4 yaşındakilere nazaran iki kat fazla. 2 yaşından küçük çocuklarda saç ürünlerinden yaralanma ihtimali de artıyor. Örneğin 6 aylık bebeklerin emeklerken ellerine geçeni ağızlarına attıklarına, 1 yaşında yürümeye başladıklarında kapı açıp dolaplara ulaşabildiklerine dikkat çekildi.
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