Mars’ta güçlü bir patlamanın izine rastlandı

MRO’dan elde edilen fotoğrafları analiz eden Arizona Üniversitesi’nde görevli uzmanlar, kraterin yaklaşık 1.5 metre çapında bir gökcisminin gezegenle çarpışması sonucu oluştuğunu, patlamanın yüzeydeki toprağı kopardığı için yaklaşık 15-16 metre çapında bir patlama izinin oluştuğunu ifade etti.
MRO uzay aracı Mars’ı tam olarak kapsamadığı için uzmanlar, patlamanın kesin tarihini henüz tespit edemese de, Mars’taki kraterin Eylül 2016-Şubat 2019 döneminde oluştuğu zannediliyor.
Uzmanlar, MRO projesi kapsamında 13 yıldır yapılan gözlemlerde Mars’ta buna benzer bir olayın tespit edilmediğine dikkat çekti.
KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/TWXtUoP5NA— Peter Grindrod (@Peter_Grindrod) 12 Haziran 2019
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