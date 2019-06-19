Mars’ta güçlü bir patlamanın izine rastlandı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracının, Kızıl Gezegen’in yüzeyinde bu yakınlarda oluşan bir kraterin görüntüsünü çektiği bildirildi.

Space sitesinin haberine göre NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uzay aracı, Mars’ın yüzeyinde kıs bir süre önce beliren bir kraterin görüntüsünü çekti.

MRO’dan elde edilen fotoğrafları analiz eden Arizona Üniversitesi’nde görevli uzmanlar, kraterin yaklaşık 1.5 metre çapında bir gökcisminin gezegenle çarpışması sonucu oluştuğunu, patlamanın yüzeydeki toprağı kopardığı için yaklaşık 15-16 metre çapında bir patlama izinin oluştuğunu ifade etti.

MRO uzay aracı Mars’ı tam olarak kapsamadığı için uzmanlar, patlamanın kesin tarihini henüz tespit edemese de, Mars’taki kraterin Eylül 2016-Şubat 2019 döneminde oluştuğu zannediliyor.

Uzmanlar, MRO projesi kapsamında 13 yıldır yapılan gözlemlerde Mars’ta buna benzer bir olayın tespit edilmediğine dikkat çekti.